Απαντά στην κατσάδα ΕΕ η Hermes Airports

Διευκρινίσεις για τη δέσμη αποφάσεων που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα κυπριακά αεροδρόμια, δίνει με ανακοίνωσή της η Hermes Airports.

Όπως σημειώνει, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας των αεροδρομίων που βρίσκεται σε ισχύ από το 2006 έχει εναρμονιστεί με όλες τις παρατηρήσεις και τροποποιήσεις που είχαν υποβληθεί και έχει κατατεθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης εντός των αεροδρομίων, η Hermes Airports επισημαίνει ότι, βάσει της Συμφωνίας Παραχώρησης, το κράτος έχει αποφασίσει να διατηρήσει αυτές τις υπηρεσίες υπό την δική του ευθύνη. Ως εκ τούτου, τονίζει, η Hermes Airports ως διαχειρίστρια εταιρεία δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Κατά καιρούς, η Hermes Airports έχει καταθέσει εισηγήσεις στην αρμόδια Αρχή και τη Διεύθυνση Παραχώρησης Έργου, με την τελική αρμοδιότητα για λήψη αποφάσεων επί του θέματος να ανήκει αποκλειστικά στο κράτος.

Η διαχειρίστρια εταιρεία υπενθυμίζει επίσης ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), ως το αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο πιστοποίησης των αεροδρομίων, έχει εκδώσει σύσταση σύμφωνα με την οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία που λειτουργεί εντός αεροδρομίου οφείλει να υπάγεται στον διαχειριστή, ως είναι η συνήθης διεθνής πρακτική.

Η Hermes Airports παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τον Διευθυντή Παραχώρησης Έργου και οποιαδήποτε νέα δεδομένα προκύψουν θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τέλος, η Hermes Airports υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε δημοσιεύματα ή αναφορές σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου δεν σχετίζονται με το πιο πάνω θέμα ούτε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόζονται απαρέγκλιτα, υπογραμμίζει, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή κανονιστικά πρότυπα, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία διενεργεί συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης επιχειρησιακής ασφάλειας.