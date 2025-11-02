Huawei Connect 2025: Έξυπνες επιχειρηματικές λύσεις, Cloud και Digital Power από τη Huawei στη Μαδρίτη

Η Μαδρίτη φιλοξένησε στις 29 και 30 Οκτωβρίου το Huawei Connect 2025, τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της εταιρείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Η Huawei παρουσίασε το πλήρες οικοσύστημα των Enterprise Solutions, δείχνοντας πώς η τεχνολογία, το cloud και η ενέργεια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν “έξυπνες” υποδομές για κάθε κλάδο, από την εκπαίδευση και την υγεία, μέχρι το retail και τη βιομηχανία.

Στο πλαίσιο του event, η Huawei προσκάλεσε επιλεγμένους δημοσιογράφους και συνεργάτες, ανάμεσά τους και τον DIMITRI G, εκπροσωπώντας την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ και το politis.com.cy. Στην ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επίδειξης, ο Κωνσταντίνος Κομποχόλης, Senior Marketing Manager της Huawei, παρουσίασε τις πιο καινοτόμες λύσεις της εταιρείας για το 2025.

Το τρίπτυχο της Huawei για τις επιχειρήσεις

Η προσέγγιση της Huawei βασίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες επιχειρηματικών λύσεων:

Accelerate Industrial Intelligence : τομέας που περιλαμβάνει όλα τα δίκτυα και τις υποδομές συνδεσιμότητας (LAN, Wi-Fi, SD-WAN, οπτικές ίνες). Οι ίδιες τεχνολογίες προσαρμόζονται σε διαφορετικούς κλάδους, όπως smart education, smart healthcare και smart retail. Huawei Cloud : με παρουσία ήδη σε Ιρλανδία, Τουρκία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το Huawei Cloud προσφέρει πλήρες οικοσύστημα υπηρεσιών με επίκεντρο το hybrid και multi-cloud μοντέλο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν private, public ή hybrid λύσεις, διασφαλίζοντας την data sovereignty δηλαδή, τον έλεγχο των δεδομένων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Digital Power : ο τομέας που συνδέει την τεχνολογία με την πράσινη ενέργεια. Περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά συστήματα, βιομηχανικές μπαταρίες αποθήκευσης αλλά και charging stations για ηλεκτρικά οχήματα. Οι υποδομές αυτές λειτουργούν συνδυαστικά: παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση ενέργειας σε ένα ενιαίο σύστημα, είτε σε βιομηχανική είτε σε οικιακή κλίμακα.

Smart Retail, Smart Healthcare & IoT ενοποίηση

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της ξενάγησης αφορούσε την ενοποίηση Wi-Fi και IoT δικτύων. Η Huawei έχει αναπτύξει access points που υποστηρίζουν πολλαπλά IoT πρωτόκολλα (Bluetooth, RFID, Zigbee), επιτρέποντας, για παράδειγμα, σε ένα supermarket να αλλάζει τιμές σε πραγματικό χρόνο μέσα από Electronic Smart Labels (ESL), μια λύση που ενώνει δύο διαφορετικά συστήματα σε ένα δίκτυο.

Αντίστοιχα, στον τομέα του Healthcare, παρουσιάστηκαν εφαρμογές που διαχειρίζονται τεράστιους όγκους δεδομένων (όπως MRI και βίντεο ιατρικών εξετάσεων), μέσω ταχύτατων storage συστημάτων all-flash, που επιτρέπουν πρόσβαση σε δεδομένα σε λιγότερο από ένα millisecond.

Cloud, αποθήκευση και ασφάλεια δεδομένων

Η Huawei προωθεί τη φιλοσοφία του sovereign cloud, όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε data centers εντός της κάθε χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από διεθνικούς παρόχους όπως η Amazon ή η Google.

Για νοσοκομεία, πανεπιστήμια ή κυβερνητικούς οργανισμούς, η Huawei παρέχει πλήρεις λύσεις storage είτε υψηλής ταχύτητας (high performance) είτε μεγάλης χωρητικότητας (high capacity), ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού.

Οπτικές ίνες και “Power over Fiber”

Μία από τις πιο εντυπωσιακές τεχνολογικές καινοτομίες που παρουσιάστηκαν ήταν η μεταφορά ενέργειας μέσω οπτικής ίνας (Power over Fiber).

Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση που επιτρέπει την παροχή data και power από το ίδιο καλώδιο, ιδανική για χώρους με εκτεταμένες υποδομές fiber. Η λύση αυτή υπόσχεται πιο αποδοτικά και “καθαρά” δίκτυα χωρίς ηλεκτρικές παρεμβολές, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη μετάβαση σε all-optical networks.

Ένα οικοσύστημα έτοιμο για το μέλλον

Από το cloud και τα data centers, μέχρι τα smart cities και την πράσινη ενέργεια, το μήνυμα της Huawei είναι σαφές: η τεχνολογία δεν είναι πια μόνο εργαλείο, αλλά βασική υποδομή ανάπτυξης.

Το Huawei Connect 2025 απέδειξε πως η εταιρεία επενδύει στρατηγικά σε τεχνολογίες που φέρνουν πιο κοντά τη συνδεδεμένη, έξυπνη και ενεργειακά αυτόνομη Ευρώπη του αύριο.