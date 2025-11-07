Σφετερισμός: «Απολύτως εθελοντική» η κατάθεση της γερμανίδας κτηματομεσίτριας, είπε η ανακρίτρια

Συνεχίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η δεύτερη «δίκη εντός δίκης» που αφορά το παραδεκτό της μαρτυρίας της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιούνζελ, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, προώθηση παράνομων συναλλαγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες την περίοδο 2023–2024.

Η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε σήμερα στη μαρτυρία της ανακρίτριας της υπόθεσης, Αρχιαστυφύλακα του ΤΑΕ Αρχηγείου Δήμητρας Σταύρου, σχετικά με τις συνθήκες λήψης της κατάθεσης της κατηγορούμενης στις 11 Ιουλίου του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση στις 8 Οκτωβρίου, το Δικαστήριο είχε κρίνει ως «μη αποδεκτά» τα τεκμήρια που προέκυψαν από την έρευνα στις αποσκευές της Κιούνζελ κατά την άφιξή της στην Κύπρο, κρίνοντας την έρευνα παράνομη.

Η κατηγορούσα Αρχή επιχειρεί στη νέα «δίκη εντός δίκης» να αποδείξει ότι η κατάθεση της κατηγορουμένης που ακολούθησε ήταν εθελοντική και όχι προϊόν της παράνομης έρευνας.

«Η κατάθεση ήταν απολύτως εθελοντική», λέει η ανακρίτρια

Η ανακρίτρια της υπόθεσης, Αρχιαστυφύλακας του ΤΑΕ Αρχηγείου, Δήμητρα Σταύρου, κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου, περιγράφοντας λεπτομερώς τη διαδικασία λήψης της κατάθεσης της Κιούνζελ.

Κατά την εξέτασή της, η κ. Σταύρου ανέφερε ότι η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στις 11 Ιουλίου 2024 στα γραφεία του ΤΑΕ Αρχηγείου, όπου παρόντες ήταν ο συνήγορος υπεράσπισης Σωτήρης Αργυρού, ο διερμηνέας Παναγιώτης Ζορπίδης και ο Λοχίας Αναστάσιος Κατσικίδης, μέλος της ανακριτικής ομάδας.

Όπως κατέθεσε, ο δικηγόρος υπεράσπισης είχε ετοιμάσει γραπτή δήλωση της κατηγορουμένης στη γερμανική γλώσσα, μεταφρασμένη και στα ελληνικά, την οποία η ίδια παρέδωσε στην ανακρίτρια στο πλαίσιο της διαδικασίας.

«Αφού την ενημέρωσα για τα δικαιώματά της στη γερμανική γλώσσα και υπέγραψε τη σχετική απόδειξη, προχώρησα με την υποβολή ερωτήσεων», δήλωσε η κ. Σταύρου, προσθέτοντας ότι η Κιούνζελ «είχε πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων της και δεν πιέστηκε με κανέναν τρόπο».

«Η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη και εθελοντική», υπογράμμισε η κ. Σταύρου.

Ανάλυση των ερωτήσεων και των πηγών γνώσης

Μετά από ερωτήσεις της εκπρόσωπου της κατηγορούσας Αρχής, Άννας Ματθαίου, η μάρτυρας προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των ερωτήσεων, που υπέβαλε στην κατηγορούμενη κατά τη λήψη της κατάθεσής της στις 11 Ιουλίου του 2024, εξηγώντας από που άντλησε τις γνώσεις της για να τις διαμορφώσει.

Όπως κατέθεσε, οι ερωτήσεις βασίζονταν αποκλειστικά στη μαρτυρία που είχε ήδη περιλάβει στον όρκο της, όταν αιτήθηκε την έκδοση εντάλματος σύλληψης της κατηγορουμένης, καθώς και στην ίδια μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο στις 8 Ιουλίου του 2024 κατά την εξέταση του αιτήματος προσωποκράτησής της.

Η κ. Σταύρου ανέφερε ότι οι ερωτήσεις της προερχόταν από όσα η ίδια η Κιούνζελ είχε αναφέρει εν πτήσει προς την Κύπρο στον Ευρωβουλευτή, Γεάδη Γεάδη, ότι δηλαδή δραστηριοποιείται ως κτηματομεσίτρια και διαφημίζει ακίνητα προς πώληση στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, από πληροφορίες συνεργαζόμενης Υπηρεσίας με την Αστυνομία, από διαδικτυακές εξετάσεις στις ιστοσελίδες του κτηματομεσιτικού γραφείου της Κιούνζελ και της εργοληπτικής εταιρείας «Kayim Development Group», καθώς και από στοιχεία του Κτηματολογικού Γραφείου Κερύνειας, που κατέδειξαν ότι τα τεμάχια γης στα οποία αναγέρθηκαν ή επρόκειτο να ανεγερθούν τουριστικές μονάδες ανήκαν σε Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες.

Σημείωσε ακόμα ότι οι εν λόγω ερωτήσεις τέθηκαν στην κατηγορούμενη προερχόμενες από μαρτυρίες των ίδιων των Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ουδέποτε έδωσαν συγκατάθεση για εκμετάλλευση της περιουσίας τους.

«Ουδεμία πίεση ασκήθηκε στην Κιούνζελ»

Κατά την εξέταση, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής ζήτησε να διευκρινιστεί ποια μαρτυρία κατείχε η ανακρίτρια όταν ενημέρωνε την κατηγορούμενη ότι προτίθεται να της λάβει κατάθεση και αν οι ερωτήσεις της «πηγάζουν» από τεκμήρια, που είχαν ήδη κριθεί παράνομα.

Η κ. Σταύρου απάντησε ότι ουδεμία πίεση ασκήθηκε στην κατηγορούμενη να απαντήσει ή να παρουσιάσει δήλωση.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της κ. Ματθαίου, η μάρτυρας ήταν κατηγορηματική, λέγοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πίεση προς την κατηγορούμενη να παρουσιάσει τη δήλωση ή να απαντήσει».

«Δεν έχω ποτέ, στα τόσα χρόνια υπηρεσίας μου, υποδείξει σε κατηγορούμενο ότι θα είναι σε καλύτερη θέση αν δώσει κατάθεση. Αφήνω πάντα τον ίδιο να αποφασίσει πώς θα τοποθετηθεί στη βάση των δικαιωμάτων του», είπε.

Η κ. Σταύρου σημείωσε επίσης ότι η Κιούνζελ ενημερώθηκε πλήρως για τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον της και για το δικαίωμά της να συμβουλευτεί δικηγόρο πριν απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Σύμφωνα πάντα με την μάρτυρα, στις 11/7/2024 ο δικηγόρος υπεράσπισης είχε ετοιμάσει γραπτή δήλωση της κατηγορουμένης στη γερμανική γλώσσα, μεταφρασμένη και στα ελληνικά, την οποία η ίδια παρέδωσε στην ανακρίτρια στο πλαίσιο της διαδικασίας.

«Αφού την ενημέρωσα για τα δικαιώματά της στη γερμανική γλώσσα και υπέγραψε τη σχετική απόδειξη, προχώρησα με την υποβολή ερωτήσεων», δήλωσε η κ. Σταύρου, προσθέτοντας ότι η Κιούνζελ «είχε πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων της και δεν πιέστηκε με κανέναν τρόπο».

Κατά τη διάρκεια δικασίμου, ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού έθεσε το ζήτημα κατά πόσο οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην Κιούνζελ πηγάζουν από τεκμήρια, τα οποία το Δικαστήριο είχε ήδη κρίνει ως παράνομα.

Η κ Ματθαίου υποστήριξε ότι το Δικαστήριο πρέπει να έχει ενώπιον του το πλήρες σύνολο των εγγράφων, ώστε να μπορέσει να διαπιστώσει αν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις της κατάθεσης «προέρχονται ή όχι από παράνομα τεκμήρια».

Η νέα «δίκη εντός δίκης» θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στις 09:30.

ΚΥΠΕ