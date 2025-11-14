Πλατεία παλιού ΓΣΠ: Το νέο κεφάλαιο της Λευκωσίας

Για δεκαετίες ολόκληρες, το παλιό ΓΣΠ υπήρξε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Ένα μέρος όπου γράφτηκαν δεκάδες αθλητικές ιστορίες, πανηγυρίστηκαν άλλες τόσες επιτυχίες και γεννήθηκαν αμέτρητες αναμνήσεις. Και ύστερα, ήρθε η κατεδάφιση και μαζί δημιουργήθηκε ένα απροσδιόριστο κενό. Γι’ αυτό και η νέα πλατεία αποτελεί ένα έργο-ορόσημο για την πόλη. Γιατί μετατρέπει έναν χώρο με βαθιά συναισθηματική και ιστορική αξία, σ’ ένα σύγχρονο κέντρο κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Δίνοντας παλμό στην πόλη

Τα τελευταία χρόνια, η μεταμόρφωση της πόλης είναι θεαματική. Η Λευκωσία δεν είναι απλώς η πρωτεύουσα. Είναι ένα πολύχρωμο «μωσαϊκό» που εξελίσσεται διαρκώς, ισορροπώντας ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Και η νέα πλατεία του παλιού ΓΣΠ, ήρθε να προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η πόλη. Τον παλμό. Να δώσει νέα πνοή σ’ έναν χώρο που «ξεχειλίζει» από μνήμες και ιστορία.

Αυτό αποτυπώνεται με σαφήνεια στην όλη αρχιτεκτονική της νέας πλατείας. Γιατί είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να είναι άμεσα προσβάσιμη, φιλική και πολυδιάστατη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων. Για να προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο στα παιδιά για παιχνίδι και εξερεύνηση. Για να αποτελεί σημείο συνάντησης για νέους και οικογένειες. Για να είναι ένας τόπος χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Μια πλατεία για όλους

Το έργο που υλοποιήθηκε με τη σφραγίδα ποιότητας και τεχνογνωσίας της Cyfield, αποτελεί ένα κομβικό σημείο της στρατηγικής της αστικής αναβάθμισης της Λευκωσίας, βελτιώνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της. Ειδικά σε μια πόλη όπου οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι είναι περιορισμένοι, η νέα πλατεία αποτελεί έναν πράσινο, ζωντανό και λειτουργικό «πνεύμονα». Και το σημαντικότερο; Με ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Το συγκεκριμένο αστικό σύνολο, με χωρητικότητα έως και 18.000 ατόμων, περιλαμβάνει μεγάλους χώρους πρασίνου, διαδρομές περιπάτου, παιδικές χαρές, καφετέριες και εστιατόρια. Στην καρδιά του ξεχωρίζει το ανοιχτό αμφιθέατρο 750 θέσεων, το οποίο δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. Άλλωστε, η νέα πλατεία εκτός από μέρος αναψυχής, αποτελεί και μια μεγάλη «σκηνή» για συναυλίες, φεστιβάλ και παιδικές δραστηριότητες, με τον πολιτισμό, τις τέχνες και την ψυχαγωγία να ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και καλλιεργούν τη συλλογική ταυτότητα. Παράλληλα, το μικρό μουσείο αφιερωμένο στο ΓΣΠ ενισχύει ακόμα περισσότερο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του κέντρου, είναι οι περιορισμένοι χώροι στάθμευσης. Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης της νέας πλατείας, χωρητικότητας 570 θέσεων, συντείνει στην εύκολη πρόσβαση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής, ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τη βιώσιμη φιλοσοφία που διέπει το όλο έργο. Πλήρως εναρμονισμένο με τις πρόνοιες του ολοκληρωμένου σχεδίου κινητικότητας της Λευκωσίας, διασφαλίζει την ομαλή συνύπαρξη πεζών, οδηγών και χρηστών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Με τη βιωσιμότητα να αποτελεί μια αναγκαιότητα στις μέρες μας, η ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας να καταστεί η πρωτεύουσα πιο προσβάσιμη και λειτουργική. H νέα πλατεία επιτελεί έναν πολλαπλό ρόλο: Ενισχύει την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, αναβαθμίζει την εικόνα της πρωτεύουσας και αναδεικνύει τη σημασία του δημόσιου χώρου στην αστική ανάπτυξη. Στην τελική όμως, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η ψυχή της ίδιας της Λευκωσίας. Είναι εκεί όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συζητούν, απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους και μοιράζονται πολύτιμες στιγμές!