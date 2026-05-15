Απάτη με κρυπτονομίσματα μέσω social media – 59χρονος εγκατέστησε εφαρμογές και έχασε χιλιάδες ευρώ

Καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου από 59χρονο ότι κατά τον τρέχον μήνα, επικοινώνησε μαζί του μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης άγνωστος άντρας, ο οποίος τον παρότρυνε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.

Αφού ο 59χρονος πείσθηκε από τον άγνωστο άντρα, εγκατέστησε στο κινητό του τηλέφωνο εφαρμογές κρυπτονομισμάτων καθώς και συγκεκριμένη εφαρμογή μέσα από την οποία ο άγνωστος άνδρας, είχε πρόσβαση στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου.

Σε έλεγχο που διενήργησε χθες ο 59χρονος σε λογαριασμούς που διατηρεί σε δύο τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, διαπίστωσε μεταφορές χρημάτων σε άγνωστους του λογαριασμούς, για τα ποσά των 12.000 και 13.000 ευρώ, καθώς επίσης και εφτά απόπειρες μεταφοράς χρημάτων για το συνολικό ποσό των 34.600 ευρώ, σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Κατόπιν άμεσων ενεργειών του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με τα δύο κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία διατηρεί λογαριασμούς ο 59χρονος, έχει κατορθωθεί να παγοποιηθεί η μεταφορά του χρηματικού ποσού των 13.000 ευρώ καθώς και του ποσού των 34.600 ευρώ.

Το Γραφείο Διερεύνησης του Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.