Απάτη με κρυπτονομίσματα μέσω social media – 59χρονος εγκατέστησε εφαρμογές και έχασε χιλιάδες ευρώ

Ο 59χρονος εγκατέστησε στο κινητό εφαρμογές κρυπτονομισμάτων καθώς και συγκεκριμένη εφαρμογή μέσα από την οποία ο άγνωστος άνδρας είχε πρόσβαση στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου

Καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου από 59χρονο ότι κατά τον τρέχον μήνα, επικοινώνησε μαζί του μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης άγνωστος άντρας, ο οποίος τον παρότρυνε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.

Αφού ο 59χρονος πείσθηκε από τον άγνωστο άντρα, εγκατέστησε στο κινητό του τηλέφωνο εφαρμογές κρυπτονομισμάτων καθώς και συγκεκριμένη εφαρμογή μέσα από την οποία ο άγνωστος άνδρας, είχε πρόσβαση στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου.

Σε έλεγχο που διενήργησε χθες ο 59χρονος σε λογαριασμούς που διατηρεί σε δύο τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, διαπίστωσε μεταφορές χρημάτων σε άγνωστους του λογαριασμούς, για τα ποσά των 12.000 και 13.000 ευρώ, καθώς επίσης και εφτά απόπειρες μεταφοράς χρημάτων για το συνολικό ποσό των 34.600 ευρώ, σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Κατόπιν άμεσων ενεργειών του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με τα δύο κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία διατηρεί λογαριασμούς ο 59χρονος, έχει κατορθωθεί να παγοποιηθεί η μεταφορά του χρηματικού ποσού των 13.000 ευρώ καθώς και του ποσού των 34.600 ευρώ.

Το Γραφείο Διερεύνησης του Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

