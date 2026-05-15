Με ισχυρά μηνύματα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ολοκληρώθηκε το συνέδριο ΣΕΛΚ–ICAEW

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ισχυρή παρουσία πολιτειακών αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και ηγετικών στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το διεθνές συνέδριο «Shaping Europe’s Growth and Competitiveness: Cyprus at the Crossroads of Opportunity», το οποίο συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2026 υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικού κόμβου που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ασία, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την καινοτομία, την ενεργειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, καθώς και στη σημασία της απλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας, καθώς και στις προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από πρωτοβουλίες διασυνδεσιμότητας και οικονομικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Το συνέδριο προσέλκυσε σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και θεσμικό κόσμο, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τον διάλογο γύρω από το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και τον ρόλο της Κύπρου στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Μηνύματα από την πολιτική και οικονομική ηγεσία

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW, κ. Alan Vallance, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ανέγνωσε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κυρία Ειρήνη Πική, μεταφέροντας το μήνυμα της Κυβέρνησης για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

«Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν είναι επιλογή, είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Μέσα από μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση της καινοτομίας και εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ένας ισχυρός και ουσιαστικός παγκόσμιος οικονομικός παράγοντας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του.

Κεντρική ομιλία απηύθυνε επίσης ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Μιχάλης Δαμιανός, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κύπρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας ανταγωνιστικότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, του εμπορίου και των επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Δαμιανός, «η Κύπρος έχει όλες τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και επενδύοντας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασυνοριακή συνεργασία».

Δηλώσεις διοργανωτών

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, χαρακτήρισε το συνέδριο ως μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο του επαγγέλματος στη στήριξη της ανάπτυξης, της διαφάνειας και της οικονομικής βιωσιμότητας.

«Μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας για την Κύπρο και την Ευρώπη. Το επάγγελμα έχει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη στήριξη της σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW, κ. Alan Vallance, τόνισε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία.

«Η συνεργασία με τον ΣΕΛΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου υπό την αιγίδα της Κυριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί μεγάλη τιμή για το ICAEW. Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία σε μια ιδιαίτερη περίοδο όπου επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν τα θέματα των επιχειρήσεων ταχείας ανάπτυξης, την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων αλλά και της ανάπτυξης της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας σε τομείς κλειδιά όπως η ενέργεια. Όλα τα πιο πάνω θέματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στα μέλη του ΣΕΛΚ και του ICAEW και το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία να αναλυθουν εις βάθος», ανέφερε.

Σημείο αναφοράς για τον ευρωπαϊκό οικονομικό διάλογο

Το συνέδριο επιβεβαίωσε τη σημασία της Κύπρου ως αξιόπιστου και στρατηγικού εταίρου στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ θεσμών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανισμών για τη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού, βιώσιμου και ανθεκτικού ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου.

Ο ΣΕΛΚ συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής και ευρωπαϊκής οικονομίας.