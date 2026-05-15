Υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του αστυνομικού - Διατάγματα κράτησης για τους τρεις συλληφθέντες

Διατάγματα προσωποκράτησης διάρκειας επτά ημερών εξέδωσε την Παρασκευή το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον των δύο προσώπων ηλικίας 49 και 50 ετών, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των χθεσινών επιχειρήσεων της Αστυνομίας στη Λεμεσό, ενώ για το τρίτο πρόσωπο, 45χρονο μέλος της Αστυνομίας, εκδόθηκε διάταγμα κράτησης για περίοδο οκτώ ημερών.

Οι τρεις συνελήφθησαν στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται για αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και φερόμενη σύνδεση με εγκληματική οργάνωση, η οποία -σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο- συνδέεται με πρόσωπο που καταζητείται από τις ελληνικές Αρχές για υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων.

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε ότι η Αστυνομία διερευνά πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε εκβιασμούς και παροχή «προστασίας» προς επιχειρηματίες, κυρίως εταιρείες forex και άλλες επιχειρήσεις, ενώ εξετάζεται και πιθανή σύνδεσή της με πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες, όπως εμπρησμούς και επιθέσεις με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία του 45χρονου αστυνομικού για την περίοδο 2020-2026.

Όπως αναφέρθηκε, μετά την εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων για άνοιγμα των λογαριασμών του, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εμβασμάτων και καταθέσεων, τα οποία -σύμφωνα με την Αστυνομία- δεν συνάδουν με τα δηλωμένα εισοδήματά του ως μέλους της Δύναμης.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν πολυτελή οχήματα, χωρίς να προκύπτουν δάνεια ή τραπεζικές αναλήψεις που να δικαιολογούν την απόκτησή τους.

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε, επίσης, ότι μέρος των χρημάτων φαίνεται να προέρχεται από νόμιμες πηγές εισοδήματος.

Εξάλλου, ο ανακριτής αναφέρθηκε ακόμη σε συχνά ταξίδια του αστυνομικού στην Ελλάδα, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι παρουσιάζεται συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο μοτίβο μετακινήσεων περίπου κάθε δύο μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, εξετάζεται κατά πόσο τα ταξίδια αυτά σχετίζονται με τα αδικήματα που διερευνώνται, ενώ φαίνεται να εντοπίστηκαν και αγορές αεροπορικών εισιτηρίων που έγιναν με μετρητά.

Σε ό,τι αφορά το ζεύγος ηλικίας 49 και 50 ετών, η Αστυνομία διερευνά σε βάρος τους αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν, επίσης, μέλη της ίδιας ομάδας.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της γυναίκας εντοπίστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ στο μικροσκόπιο τέθηκαν και τέσσερα πολυτελή οχήματα, τα οποία -σύμφωνα με την Αστυνομία- δεν δικαιολογούνται από την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο υπόπτων.

Η δεσμευμένη περιουσία τους φαίνεται να ανέρχεται συνολικά περίπου στις 200 χιλιάδων ευρώ.

Οι δύο ύποπτοι δεν έφεραν ένσταση στην έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων που διεξήγαγε χθες η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών στο πλαίσιο δράσεων για πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των €420.000, συμπεριλαμβανομένων πέντε πολυτελών οχημάτων, ενώ κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των υπόπτων.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.

