Παγκόσμια Ημέρα Καθολικής Κάλυψης Υγείας Δρ. Άντρη Αβραάμ :Υγεία για όλους, δικαίωμα, όχι προνόμιο

Η Παγκόσμια Ημέρα Καθολικής Κάλυψης Υγείας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Δεκεμβρίου, υπενθυμίζει σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και κοινωνία ότι η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αναφέρει η Δρ. Αντρή Αβραάμ Coach Υγείας, Ευεξίας, Άσκησης και Μακροβιότητας.

Η ημέρα προσθέτει, θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), με στόχο να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα ενός συστήματος υγείας που να προστατεύει όλους τους πολίτες — χωρίς οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια.

Τι σημαίνει Καθολική Κάλυψη Υγείας (UHC);

Η Δρ. Αβραάμ σημειώνει πως η UHC σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να λαμβάνει, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρόληψη και προαγωγή υγείας. Διάγνωση και θεραπεία για οξείες και χρόνιες ασθένειες, φάρμακα και νοσηλεία χωρίς οικονομική επιβάρυνση που να τον οδηγεί σε φτώχεια, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας και προστασία υγείας σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες ή χαμηλό εισόδημα. Γιατί είναι σημαντική η UHC σήμερα; Όπως εξήγησε η UHR είναι σημαντική για την προστασία από οικονομικό κίνδυνο. Παγκοσμίως σημειώνει, εκατομμύρια άνθρωποι βυθίζονται στη φτώχεια εξαιτίας ιατρικών εξόδων. Η UHC προστατεύει τα νοικοκυριά από τέτοιους κινδύνους.

Ακολούθως για την μείωση ανισοτήτων λέγοντας πως η πρόσβαση στην υγεία δεν πρέπει να εξαρτάται από το εισόδημα, την ηλικία ή τον τόπο διαμονής. Η καθολική κάλυψη διασφαλίζει δικαιοσύνη και ισότητα. Επίσης είναι σημαντική για την ενίσχυση συστημάτων υγείας, αναφέροντας πως η επένδυση στην πρόληψη, στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην υγεία του πληθυσμού δημιουργεί πιο ανθεκτικά, αποτελεσματικά συστήματα.

Ακόμη στην οικονομική ανάπτυξη τονίζοντας πως υγιείς πολίτες σημαίνει παραγωγικές κοινωνίες. Η υγεία αποτελεί επένδυση, όχι κόστος. Τέλος η UHC σήμερα είναι σημαντική για την προετοιμασία για κρίσεις. Η εμπειρία της COVID-19, προσθέτει, απέδειξε ότι μόνο ισχυρά συστήματα υγείας με καθολική πρόσβαση μπορούν να ανταπεξέλθουν σε έκτακτες καταστάσεις.

Το μήνυμα της φετινής ημέρας: “Health for All”

Σχετικά με το μήνυμα της φετινής ημέρας: “Health for All” η Δρ. Αβραάμ σημειώνει πως η φετινή παγκόσμια δράση καλεί τις χώρες να επενδύσουν σε πρόληψη και προαγωγή υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε υπηρεσίες για άτομα τρίτης ηλικίας και ευάλωτες ομάδες, στην τεχνολογία και ψηφιακή υγεία και στην ενίσχυση και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας Συμπέρασμα Η Δρ Αβραάμ αναφέρει πως η Παγκόσμια Ημέρα Καθολικής Κάλυψης Υγείας μας υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι η βάση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι πολυτέλεια αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για μια δίκαιη κοινωνία. Η υγεία για όλους είναι εφικτή — αρκεί να υπάρχει δέσμευση, συνεργασία και συνεχής επένδυση, κατέληξε η Δρ. Αντρή Αβραάμ Coach Υγείας, Ευεξίας, Άσκησης και Μακροβιότητας.