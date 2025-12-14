Συναγερμός στο Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί από δύο άγνωστους σε εβραϊκή γιορτή σε παραλία, αναφορές για θύματα (βίντεο)

Σοβαρό περιστατικό ένοπλης βίας σημειώθηκε στην παραλία Μπόντι, στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας να επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί και να καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι έρευνες και η επιχείρηση ασφαλείας συνεχίζονται.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για 16 τραυματίες που έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι περίπου στις 18:40 τοπική ώρα, την Κυριακή, δύο άνδρες αποβιβάστηκαν από όχημα στην Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άνοιξαν πυρ, που κράτησε περίπου δέκα λεπτά. Βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους φέρονται να δείχνουν δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα να πυροβολούν κοντά στην παραλία, όπου βρίσκονταν σχεδόν 2.000 άτομα.

BREAKING 🚨🚨#Sydney / #Australia



Graphic video of shooters firing on the crowd at Bondi Beach pic.twitter.com/FlxdvHMo31 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) December 14, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά πυροβόλα όπλα (ένα εξ αυτών εντοπίστηκε παρατημένο σε δέντρο της περιοχής), με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έπεσαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί.

Ένας άνδρας που ήταν μάρτυρας της ένοπλης επίθεσης δήλωσε ότι είδε τουλάχιστον 10 άτομα να κείτονται στο έδαφος. «Είδα τουλάχιστον 10 άτομα στο έδαφος και αίμα παντού», δήλωσε ο Χάρι Γουίλσον, που ήταν μάρτυρας της ένοπλης επίθεσης, στην εφημερίδα Sydney Morning Herald. Δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες από τις αρχές σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες έχουν συλληφθεί, ενώ βίντεο που κυκλοφορεί, δείχνει έναν περαστικό να ακινητοποιεί και να αφοπλίζει έναν εκ των φερόμενων δραστών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Οι Αρχές ζητούν από όσους βρίσκονται κοντά να αναζητήσουν καταφύγιο. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να καλυφθεί. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι παρούσες και περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν καταστούν διαθέσιμες», σημειώνεται στην ανακοίνωση της NSW Police.

🚨 UPDATE | BONDI BEACH 🇦🇺

👤 Quick-thinking bystander neutralised the threat

🛑 Alleged attacker disarmed

👏 Community calls him a true hero



Retweet and Like for Real HERO#BondiBeach #Sydney #Hero #Breaking #Australia pic.twitter.com/S5t0mcILfM — mamtesh manohar (@DataIsKnowldge) December 14, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πολυσύχναστη χρονική στιγμή, καθώς στην παραλία βρίσκονταν χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες, μετά από ημέρα με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, την Κυριακή το βράδυ πραγματοποιούνταν στην περιοχή εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, με την ονομασία «Chanukah by the Sea», η οποία είχε διαφημιστεί ως οικογενειακή εκδήλωση.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος ανέφερε: «Είμαστε ενήμεροι για μια ενεργή κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή Bondi. Καλούμε όσους βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας».

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Καταδικάζει με σκληρά λόγια ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτσογκ

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης για το Χανουκά, καλώντας την Καμπέρα να καταπολεμήσει «το τεράστιο κύμα αντισημιτισμού» που, όπως λέει, «βασανίζει την αυστραλιανή κοινωνία».

«Οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας δέχθηκαν επίθεση από άθλιους τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που πήγαν να ανάψουν το πρώτο κερί του Χανουκά», δήλωσε ο Χέρτσογκ, μιλώντας σε εκδήλωση στην Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

«Επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τις προειδοποιήσεις μας προς την αυστραλιανή κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να καταπολεμήσει το τεράστιο κύμα αντισημιτισμού που μαστίζει την αυστραλιανή κοινωνία», προσθέτει.

«Τα συλλυπητήριά μας... προσευχόμαστε για την ανάρρωση των τραυματιών, προσευχόμαστε για αυτούς και προσευχόμαστε για όσους έχασαν τη ζωή τους», λέει.

Πηγή: protothema.gr