Τέλος τα στρογγυλά τιμόνια στα αυτοκίνητα – Πώς θα είναι στο μέλλον

Ένα πρωτοποριακό concept ανατρέπει το παραδοσιακό σχεδιασμό του τιμονιού στα αυτοκίνητα, βάζοντας τέλος στα παραδοσιακά στρογγυλά τιμόνια.

Η εικόνα του στρογγυλού τιμονιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια, με τους κατασκευαστές να επιλέγουν σχεδόν καθολικά αυτή τη διάταξη για λόγους εργονομίας, ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Το κυκλικό σχήμα επιτρέπει στον οδηγό να εκτελεί πλήρεις στροφές, να έχει σταθερή επαφή με το τιμόνι και να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου που είναι απαραίτητες τόσο στην καθημερινή οδήγηση όσο και σε απαιτητικές συνθήκες, όπως η σπορ οδήγηση ή η ολίσθηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, όταν σκεφτόμαστε το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα σε ένα στρογγυλό τιμόνι.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ορισμένοι κατασκευαστές έχουν αρχίσει να αμφισβητούν αυτή τη σταθερά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων ετών είναι το τιμόνι τύπου Yoke της Tesla, ένα ορθογώνιο, «κομμένο» τιμόνι που θυμίζει χειριστήριο αεροσκάφους και παρουσιάστηκε στα Model S και Model X.

Η αμερικανική εταιρεία υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη λύση προσφέρει καλύτερη ορατότητα στον πίνακα οργάνων και μια πιο άμεση, αγωνιστική αίσθηση, προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από το κατά πόσο τέτοιες σχεδιαστικές επιλογές μπορούν να περάσουν από το στάδιο της καινοτομίας στην καθημερινή χρήση.

Ακόμη πιο ριζοσπαστική φαίνεται να είναι η προσέγγιση της Peugeot, η οποία ετοιμάζεται να αλλάξει εκ νέου τα δεδομένα γύρω από το τιμόνι του μέλλοντος.

Η γαλλική μάρκα, γνωστή για τις τολμηρές σχεδιαστικές της επιλογές, επαναφέρει στο προσκήνιο το Hypersquare, ένα τιμόνι με έντονα ορθογώνιο σχήμα που θυμίζει περισσότερο υπερμεγέθες χειριστήριο βιντεοπαιχνιδιού παρά παραδοσιακό τιμόνι αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο concept είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Inception του 2023 και πλέον η Peugeot έχει επιβεβαιώσει ότι θα δοκιμαστεί σε μοντέλο παραγωγής που αναμένεται να δούμε το 2027.

Το Hypersquare ξεχωρίζει και σε τεχνικό επίπεδο, καθώς η μέγιστη περιστροφή του φτάνει μόλις τις 170 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση, δηλαδή λιγότερο από μία πλήρη στροφή. Για λόγους σύγκρισης, ένα συμβατικό τιμόνι απαιτεί περίπου τρεις πλήρεις περιστροφές.

Σύμφωνα με την Peugeot, ο συνδυασμός αυτού του τιμονιού με τεχνολογίες steer-by-wire θα επιτρέπει ευκολότερους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες, όπως στο παρκάρισμα ή σε κλειστές στροφές, ενώ σε υψηλότερους ρυθμούς κίνησης θα αρκούν μικρές κινήσεις για την ακριβή προσαρμογή της τροχιάς του αυτοκινήτου. Αντίστοιχες λύσεις δεν είναι εντελώς καινούριες, καθώς και η Infiniti είχε παρουσιάσει σύστημα steer-by-wire στο Q50 πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, καταργώντας τον παραδοσιακό μηχανικό σύνδεσμο του τιμονιού.

Σε επίπεδο εργονομίας, η Peugeot υποστηρίζει ότι το νέο σχήμα αποφεύγει την επαφή με τα πόδια του οδηγού στο κάτω μέρος και δεν καλύπτει τις ενδείξεις στο επάνω μέρος του πίνακα οργάνων. Ο κεντρικός κόμβος προσφέρει περισσότερο χώρο για διακόπτες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ώστε να χειρίζονται εύκολα με τους αντίχειρες, ενώ η διαμόρφωση στο πίσω μέρος και οι ειδικές εγκοπές βελτιώνουν το κράτημα και επιτρέπουν διαφορετικούς τρόπους πιασίματος.

Παράλληλα, το νέο τιμόνι υπόσχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη ρύθμιση της θέσης οδήγησης και περισσότερο «αέρα» στην καμπίνα.

Πηγή: carandmotor.gr