Σεισμός 3,7 Ρίχτερ τα ξημερώματα στην Κύπρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3.7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Κύπρο.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο , ο σεισμός καταγράφηκε στις 03:28 τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 73 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και με εστιακό βάθος δέκα χιλιομέτρων.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.7 occurred 73 km NW of #Polis (#Cyprus) 7 min ago (local time 03:28:38). More info at:— EMSC (@LastQuake) January 13, 2026
