Σε εφαρμογή το ReTour: Πώς η ΕΕ θα στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού στη Μεσόγειο

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος ReTour, χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, που στοχεύει στην ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό στη Μεσόγειο και το οποίο υλοποιείται, μεταξύ άλλων χωρών και στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), αναφέρεται ότι το έργο με τίτλο «Δημιουργία ανθεκτικών ΜμΕ στον τουριστικό κλάδο (ReTour)», υπό την ηγεσία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Interreg NEXT MED, με συνολικό προϋπολογισμό €1.831.800 και χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ €1.630.302 (89%).

Όπως αναφέρεται, το ReTour στοχεύει στην ενδυνάμωση των τουριστικών ΜμΕ στη Μεσόγειο, ώστε να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε κρίσεις, εποχικότητα, κλιματική αλλαγή και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το έργο προωθεί την καινοτομία, τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, δίνοντας στις ΜμΕ πρόσβαση σε τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και blockchain, καθώς και σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες και υλοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιταλία, Τουρκία, Λίβανος. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 9 εταίρους και 8 συνδεδεμένους εταίρους, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αγορά και το τουριστικό οικοσύστημα. Από την Κύπρο, συμμετέχουν το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού, CSTI.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει έρευνα και χαρτογράφηση αναγκών των ΜμΕ, ανάπτυξη Κέντρου Καινοτομίας (ψηφιακή πλατφόρμα γνώσης και δικτύωσης), στήριξη για υιοθέτηση τεχνολογιών, εξατομικευμένα σχέδια εφαρμογής και πιλοτικές δράσεις, καθώς και ενίσχυση δεξιοτήτων ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εναρκτήρια συνάντηση (KoM) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 7 – 8 Ιανουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, με συμμετοχή όλων των εταίρων και συμφωνία στο αρχικό σχέδιο δράσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ