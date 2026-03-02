Καμπανάκι για επιπτώσεις στην οικονομία από κρίση στη Μέση Ανατολή

Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στην οικονομία θα επιφέρει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αναμένεται να επηρεάσει τον τουρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και το κόστος των καυσίμων.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο γγ του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε ότι «παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις» σημειώνοντας ότι υπήρξαν επαφές το Σαββατοκύριακο με επιμελητήρια του εξωτερικού για συντονισμό και διαχείριση της κατάστασης.

«Δυστυχώς διαφάινεται για μια άλλη φορά σε λίγο χρονικό διάστημα ότι θα υπάρξουν ανωμαλίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και εμπορική δραστηριότητα», τόνισε.

Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, τονίζει, θα οδηγήσει σε εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου με έμμεσες και άμεσες επιπτώσεις στα κόστη επιχειρήσεων, εκφράζοντας την ελπίδα να μην προκύψουν πληθωριστικές πιέσεις.

Όσον αφορά τον τουρισμό που αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της οικονομίας, αναφέρει, «δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η πρώτη βιομηχανία που επηρεάζεται»

«Γίνονται διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τουριστικούς εταίρους για μετριασμό των επιπτώσεων και διαχείριση της κατάστασης», σημειώνει.

«Σίγουρα θα υπάρξει επιβράδυνση στον αριθμό των κρατήσεων και κυρίως των προκρατήσεων για την αρχή της σεζόν», αναφέρει.

Θα φανούν τις επόμενες 10 μέρες οι αυξήσεις στα καύσιμα

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι αύξηση 10-12% καταγράφηκε στην τιμή των καυσίμων από την Παρασκευή, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτό θα φανεί στις τιμές των πρατηρίων τις επόμενες 10 μέρες.

Ο κ. Προκοπίου είπε ότι «σίγουρα αναμένουμε αυξήσεις», σημειώνοντας ωστόσο, ότι η αύξηση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής δεν είναι στον ίδιο βαθμό με την αντίστοιχο κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, όταν ήταν πολύ πιο έντονη.

«Η μη έντονη αύξηση της τιμής του βαρελιού παγκόσμια, ελπίζουμε ότι αποτελεί ένδειξη ότι δεν θα έχουμε ό,τι είχαμε προ τετραετίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν η τιμή του βαρελιού παγκόσμια σταθεροποιηθεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, θα αποτελεί θετική ένδειξη.

Ειδική ομάδα από ΟΕΒ

Σημειώνεται ότι δίπλα στις επιχειρήσεις στέκεται και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε σχέση με προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη διαχείριση, διεξαγωγή και διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συστήνοντας προς το σκοπό αυτό ειδική ομάδα.