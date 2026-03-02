Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2026 ο Χαράλαμπος Ευστρατίου

Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2026 ο Χαράλαμπος Ευστρατίου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ευστρατίου διορίστηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ και με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ έχει σπουδάσει Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι Fellow Chartered Accountant του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Διαθέτει 20ετή επαγγελματική πείρα σε ελεγκτικούς οίκους της Κύπρου, όπου κατείχε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις, και 10ετή πείρα σε Εποπτική Αρχή δημοσίου δικαίου του Ελεγκτικού Επαγγέλματος όπου είχε ενεργή συμμετοχή σε υποομάδες εργασίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών. 

Tags

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα