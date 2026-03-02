Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2026 ο Χαράλαμπος Ευστρατίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ευστρατίου διορίστηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ και με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ έχει σπουδάσει Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι Fellow Chartered Accountant του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Διαθέτει 20ετή επαγγελματική πείρα σε ελεγκτικούς οίκους της Κύπρου, όπου κατείχε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις, και 10ετή πείρα σε Εποπτική Αρχή δημοσίου δικαίου του Ελεγκτικού Επαγγέλματος όπου είχε ενεργή συμμετοχή σε υποομάδες εργασίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών.