Παρατηρητήριο Συνδέσμου Καταναλωτών: Αυξήσεις τιμών στο e-kalathi

Κατά τους πρώτους δυο μήνες του 2026 παρατηρήθηκε μια μέση αύξηση των τιμών των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi, σύμφωνα με το νέο παρατηρητήριο τιμών που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μέση συνολική αύξηση στον αριθμό των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi κατά τους πρώτους δυο μήνες του 2026 παρουσίασε μια ανεπαίσθητη αύξηση της τάξης 0,77 %. Όμως, προσθέτει, αν η σύγκριση γίνει με τον Αύγουστο του 2025, τότε φαίνεται μια ανεπαίσθητη μείωση -0,51 %.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι εξακολουθεί να παρατηρείται ότι υπάρχουν μεγάλες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων που ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους που περιέχονται στο e-kalathi εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά χαμηλός. «Ο πολύ μικρός αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi περιορίζει σημαντικά την επιλογή των καταναλωτών», σημειώνει ο Σύνδεσμος.

«Από την καθημερινή παρακολούθηση των τιμών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η διαμόρφωση των τιμών επηρεάζεται σημαντικά από την διαμόρφωση των τιμών της ανταγωνιστικής υπεραγοράς. Για παράδειγμα, υπάρχει υπεραγορά που αύξησε τις τιμές της ενώ η ανταγωνιστική της υπεραγορά δεν τις αύξησε και την επόμενη μέρα, τις μείωσε», αναφέρεται επίσης.

