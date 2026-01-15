Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βρετανική ταξιδιωτική οδηγία για Κύπρο - Αναφορά σε αυξημένο κίνδυνο περιφερειακών εντάσεων (φώτο)

ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

Το FCDO συστήνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της τοπικής και διεθνούς ειδησεογραφίας, την εγγραφή στις ενημερώσεις ταξιδιωτικών οδηγιών του, καθώς και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Κύπρο προχώρησε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign, Commonwealth & Development Office – FCDO), επισημαίνοντας αυξημένο κίνδυνο περιφερειακών εντάσεων, οι οποίες σε περίπτωση κλιμάκωσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταξιδιωτικές διαταραχές ή άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα του, οι Βρετανοί υπήκοοι που βρίσκονται ή προγραμματίζουν να ταξιδέψουν στην Κύπρο καλούνται να λαμβάνουν λογικές και αναλογικές προφυλάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους συνθήκες.

Διευκρινίζεται ότι η οδηγία δεν περιλαμβάνει σύσταση αποφυγής ταξιδιού προς την Κύπρο, αλλά υπογραμμίζεται η σημασία της κατάλληλης ταξιδιωτικής ασφάλισης και της τακτικής ενημέρωσης των ταξιδιωτών για ενδεχόμενες εξελίξεις.

 

