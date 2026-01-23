Με λευκά τριαντάφυλλα το αντίο στον τελευταίο αυτοκράτορα της ιταλικής μόδας – Πλήθος αστέρων και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν τον Valentino

Προσωπικότητες της μόδας, αστέρες της οθόνης και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν σήμερα (23/01) στη βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στο κέντρο της Ρώμης, για το στερνό αντίο στον εμβληματικό σχεδιαστή Valentino.

Η βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στη Ρώμη ήταν διακοσμημένη με στεφάνια από λευκά τριαντάφυλλα, ενώ μπροστά από το ιερό είχε τοποθετηθεί μια μεγάλη φωτογραφία του σχεδιαστή, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών.

Κατά τη μακρόχρονη καριέρα του, ο Valentino έντυσε μερικές από τις πιο κομψές γυναίκες στον κόσμο, από την Elizabeth Taylor και την Jackie Kennedy έως την πριγκίπισσα Diana, τη Julia Roberts και τη Gwyneth Paltrow.

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ Anne Hathaway, που παρευρέθηκε στην κηδεία μαζί με τον σύζυγό της Adam Shulman, απέτισε αυτήν την εβδομάδα φόρο τιμής στον «τιτάνα της μόδας», όπως τον χαρακτήρισε, τονίζοντας ότι ήταν και προσωπικός της φίλος, με τον οποίο μοιραζόταν στιγμές χορού και καραόκε.

«Έκανε τον κόσμο μου πολύ πιο φωτεινό, πιο μεγαλειώδη και πιο απολαυστικό απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», έγραψε στο Instagram.

«Τώρα αναπαύεται για πάντα περιτριγυρισμένος από αιώνια ομορφιά, ένα απόλυτα ταιριαστό επόμενο κεφάλαιο για τον έναν και μοναδικό Αυτοκράτορα που μας χάρισε μια κληρονομιά ασύγκριτης μεγαλοπρέπειας… Σε αγαπώ, αγαπημένε μου, και ήδη μου λείπεις», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν επίσης οι σχεδιαστές Donatella Versace, Tom Ford, Alessandro Michele – δημιουργικός διευθυντής του οίκου Valentino – ο Pier Paolo Piccioli του Balenciaga, η Anna Fendi και ο Brunello Cucinelli, καθώς και η διευθύντρια μόδας της Vogue, Anna Wintour.

Υπό την καθοδήγηση του συντρόφου του Valentino, Giancarlo Giammetti, οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους – μεταξύ τους και πολλοί εργαζόμενοι του οίκου – ήταν ντυμένοι στα μαύρα. Ωστόσο, αρκετοί επέλεξαν κόκκινα καπέλα, φουλάρια ή σάλια, παραπέμποντας στο εμβληματικό χρώμα του σχεδιαστή.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Βαλεντίνο για το ότι μου δίδαξε τι είναι η ομορφιά. Μια ομορφιά η οποία μας συνόδεψε σε όλη μας την ζωή. Γνωριστήκαμε παιδιά, ονειρευτήκαμε πολλά πράγματα, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε πολλά από αυτά», είπε στη σύντομη ομιλία του ο Τζανκάρλο Τζαμέτι, ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης μιας ζωής.

«Ο Βαλεντίνο ήταν η ομορφιά, είχε χρυσή καρδιά», δήλωσε η Ντονατέλα Βερσάτσε, βγαίνοντας από τον ναό.

«Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου”, έγραφε το μήνυμα πάνω στο στεφάνι που έστειλε από την Ελβετία η Σοφία Λόρεν. Εμφανώς συγκινημένη και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ, η οποία θέλησε να δώσει το “παρών», μαζί με τον γιο της.

«Βαλεντίνο, σε ευχαριστούμε για το ότι δημιούργησες τόση ομορφιά. Η ομορφιά αυτή σώζει και δημιουργεί όνειρα που αλλάζουν τον κόσμο», είπε ο καθολικός ιερέας Πιέτρο Γκουερίνι, ο οποίος τέλεσε την κηδεία.

Ο Valentino πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι του στη Ρώμη, ενώ το φέρετρό του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στα κεντρικά του ιδρύματός του στο ιστορικό κέντρο της πόλης την Τετάρτη και την Πέμπτη.

«Δεν θα ξαναβρούμε ποτέ την κλάση που είχε ο Valentino», δήλωσε ο 81χρονος Francesco Sangiovanni, ένας από τους πολίτες που πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής.

«Κατέκτησε τον κόσμο με τη φινέτσα του… και ανέδειξε την Ιταλία, γιατί έφερε την Ιταλία στον κόσμο. Οι σπουδαιότεροι άνθρωποι φορούσαν Valentino», είπε στο AFP.

Ο Valentino διατήρησε το ατελιέ του στη Ρώμη, αν και παρουσίαζε κυρίως τις συλλογές του στο Παρίσι. Οι πολυτελείς δημιουργίες του έχουν πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες τελετές απονομής των Όσκαρ. Ξεχωρίζει η εμφάνιση της Julia Roberts το 2001, όταν φόρεσε ένα vintage ασπρόμαυρο φόρεμα Valentino για να παραλάβει το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Το 2005, η Cate Blanchett κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου φορώντας μια μονόωμη δημιουργία Valentino από μεταξωτό ύφασμα σε απαλό κίτρινο χρώμα.

