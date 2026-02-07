Σύλληψη 22χρονου για ναρκωτικά, 2 αστυνομικοί τραυματίες κατά την καταδίωξη άλλου

Στη σύλληψη ενός προσώπου, ηλικίας 22 ετών, προχώρησε η Αστυνομία για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, ενώ προηγήθηκε προσπάθεια ανακοπής οχήματος άλλου προσώπου, που οδήγησε στη διαφυγή του και στον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, σε ενημέρωση η Αστυνομία αναφέρει ότι συνελήφθη 22χρονος για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, μετά από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, σημειώνει, προηγήθηκε προσπάθεια ανακοπής οχήματος άλλου ατόμου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει αφού συγκρούστηκε με οχήματα της Αστυνομίας.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων, προστίθεται, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ποσότητα κάνναβης ενός κιλού.