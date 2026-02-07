Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Σύλληψη 22χρονου για ναρκωτικά, 2 αστυνομικοί τραυματίες κατά την καταδίωξη άλλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης προηγήθηκε προσπάθεια ανακοπής οχήματος άλλου ατόμου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει αφού συγκρούστηκε με οχήματα της Αστυνομίας.

Στη σύλληψη ενός προσώπου, ηλικίας 22 ετών, προχώρησε η Αστυνομία για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, ενώ προηγήθηκε προσπάθεια ανακοπής οχήματος άλλου προσώπου, που οδήγησε στη διαφυγή του και στον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, σε ενημέρωση η Αστυνομία αναφέρει ότι συνελήφθη 22χρονος για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, μετά από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, σημειώνει, προηγήθηκε προσπάθεια ανακοπής οχήματος άλλου ατόμου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει αφού συγκρούστηκε με οχήματα της Αστυνομίας.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων, προστίθεται, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ποσότητα κάνναβης ενός κιλού.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα