Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Ανοικτές οι Εκλογές του Μαϊου

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της δεύτερης δημοσκόπησης της Noverna για τον «Πολίτη», δεν είναι τόσο η οριακή διαφορά μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, όσο το γεγονός, ότι σχεδόν ένας στους τρεις ψηφοφόρους δηλώνει αναποφάσιστος. Το ποσοστό του 28,5% δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο. Είναι το πραγματικό πεδίο της πολιτικής μάχης μέχρι τις εκλογές.

Οι αναποφάσιστοι δεν είναι πολιτικά ουδέτεροι πολίτες. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για ψηφοφόρους, που στο παρελθόν είχαν κομματική ταυτότητα, αλλά σήμερα βρίσκονται σε φάση αποστασιοποίησης. Η κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, η αίσθηση ότι τα μεγάλα κόμματα δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα και η γενικότερη κόπωση από την πολιτική αντιπαράθεση, οδηγούν πολλούς πολίτες σε στάση αναμονής. Δεν έχουν απορρίψει οριστικά τα κόμματα, αλλά δεν έχουν και πειστεί για την επιλογή τους.

Αυτό εξηγεί, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζονται, να διατηρούν έναν σχετικά σταθερό πυρήνα ψηφοφόρων, χωρίς όμως να καταγράφουν ουσιαστική δυναμική επέκτασης. Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ φαίνεται, να συγκρατούν τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους, αλλά δυσκολεύονται, να προσελκύσουν εκείνους, που βρίσκονται εκτός του κομματικού τους κύκλου. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολιτικό σκηνικό ισορροπίας, στο οποίο η τελική εικόνα μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά.

Η μάχη για τους αναποφάσιστους θα κριθεί κυρίως σε ζητήματα καθημερινότητας. Θέματα όπως το κόστος ζωής, η στεγαστική πίεση, η ασφάλεια, η διαφθορά και η αποτελεσματικότητα του κράτους αποτελούν τους βασικούς παράγοντες, που θα επηρεάσουν την τελική επιλογή πολλών ψηφοφόρων. Οι πολίτες αυτοί δεν αναζητούν απαραίτητα μεγάλες ιδεολογικές αφηγήσεις, αλλά πιο πρακτικές απαντήσεις για την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, η παρουσία μικρότερων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί μια επιπλέον επιλογή για όσους θέλουν να εκφράσουν δυσαρέσκεια προς τα παραδοσιακά κόμματα. Σε περιόδους πολιτικής ρευστότητας, οι αναποφάσιστοι συχνά μετακινούνται προς τέτοιες επιλογές, ιδιαίτερα όταν θεωρούν, ότι τα μεγάλα κόμματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Τελικά, το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων δείχνει, ότι οι εκλογές παραμένουν ανοιχτές. Το κόμμα που θα καταφέρει να πείσει, ότι κατανοεί τις πραγματικές ανησυχίες της κοινωνίας και ότι διαθέτει αξιόπιστο σχέδιο αντιμετώπισής τους, θα έχει και το πλεονέκτημα στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου.