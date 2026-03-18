Γίνε πελάτης Eurobank… σε λίγα λεπτά, από το κινητό σου

Η εφαρμογή της Τράπεζας μετονομάζεται σε Eurobank Cyprus και εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη, πλήρως ψηφιακή διαδικασία εγγραφής νέων πελατών, που πραγματοποιείται με ευκολία από το κινητό.

Με νέα εταιρική ταυτότητα, ευθυγραμμισμένη με τον Όμιλο Eurobank, η ανανεωμένη εφαρμογή προσφέρει σε νέους πελάτες τη δυνατότητα να ανοίξουν λογαριασμό μέσα από μια απλή, καθοδηγούμενη διαδικασία, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα.

Ψηφιακή εγγραφή με απλά βήματα

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη της εφαρμογής Eurobank Cyprus από το App Store ή το Play Store και την επιλογή «Νέος Πελάτης».

Ο χρήστης ταυτοποιείται μέσω της κυπριακής βιομετρικής ταυτότητας, υποβάλλει αποδεικτικό διεύθυνσης, δημιουργεί στοιχεία σύνδεσης για Online Banking και Mobile App και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία.

Μετά την αξιολόγηση της αίτησης, ο πελάτης ενημερώνεται για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του και την έκδοση της χρεωστικής κάρτας. Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις διπλής υπηκοότητας απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

Όλη η τραπεζική εμπειρία στο κινητό

Η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει τα ψηφιακά της κανάλια, προσφέροντας εύκολη και ασφαλή καθημερινή διαχείριση λογαριασμών και καρτών μέσω βιομετρικής σύνδεσης.

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για: Προσωπικό Δάνειο, Πιστωτική Κάρτα και Λογαριασμό με όριο χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Για προσωπικά δάνεια έως €10.000, η εκταμίευση πραγματοποιείται γρήγορα, καλύπτοντας άμεσες ή έκτακτες ανάγκες.

Επιπλέον, νέες λειτουργίες επιτρέπουν, μετά από σύντομη βιομετρική επαλήθευση, την προβολή στοιχείων καρτών και PIN, την επαναφορά PIN σε περίπτωση κλειδώματος μετά από τρεις λανθασμένες εισαγωγές/προσπάθειες, καθώς και την άμεση έκδοση virtual/άυλης κάρτας για ακόμη πιο ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές.