Αναλυτές για τη δράση της Μοσάντ στο Ιράν: «Φαίνεται πως βρίσκονται σε κάθε γωνιά της χώρας»

Αυξανόμενη ανησυχία και έντονο δημόσιο διάλογο στον αραβικό κόσμο προκαλούν οι εκτιμήσεις για το εύρος της διείσδυσης των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στο ιρανικό σύστημα εξουσίας, με αναλυτές και δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο. Η αντίδραση βέβαια δεν πέρασε απαρατήρητη στο Ισραήλ.

Ο ανώτερος δημοσιογράφος του Al Jazeera, Άχμεντ Μανσούρ, σχολίασε ότι «η διείσδυση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στο ιρανικό καθεστώς είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία των συγκρούσεων». Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ δεν περιορίζεται μόνο στην πρόσβαση σε ανώτατα επίπεδα διοίκησης και στην εξόντωση στελεχών, αλλά φαίνεται να επιβεβαιώνει επιτυχείς επιχειρήσεις ακόμη και πριν από τις ίδιες τις ιρανικές αρχές, και μάλιστα με σημαντική χρονική καθυστέρηση από πλευράς Τεχεράνης.

Ο κ. Μανσούρ περιέγραψε μια εικόνα εκτεταμένης παρουσίας πρακτόρων, σημειώνοντας ότι «φαίνεται πως ισραηλινοί κατάσκοποι βρίσκονται σε κάθε γωνιά της χώρας», ενώ προειδοποίησε ότι το φαινόμενο ενδέχεται να μην αφορά αποκλειστικά το Ιράν, αλλά να επεκτείνεται και σε άλλα κράτη της περιοχής, κάτι που χαρακτήρισε «μεγάλη καταστροφή».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος Νιντάλ αλ-Σάμπα έθεσε ως κεντρικό ζήτημα όχι τις ίδιες τις επιθέσεις, αλλά τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα πλέον ευαίσθητα επίπεδα του ιρανικού κρατικού και στρατιωτικού μηχανισμού.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για βαθιά και μακροχρόνια διείσδυση, η οποία δεν επιτεύχθηκε σε μία μόνο φάση αλλά οικοδομήθηκε σταδιακά επί σειρά ετών.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να μην αξιοποίησε επαρκώς τα διδάγματα προηγούμενων αποτυχιών, ιδίως στο συριακό μέτωπο, επιτρέποντας έτσι τη σταδιακή δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πληροφοριών από το Ισραήλ.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι βασικός στόχος των ισραηλινών επιχειρήσεων είναι η δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερική αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι στοχευμένες επιθέσεις και οι επιχειρήσεις εξόντωσης υψηλόβαθμων στελεχών αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής σταδιακής αποδυνάμωσης του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

Τα ίδια στοιχεία κάνουν λόγο για εκτεταμένη χρήση ακριβών πληροφοριών και μαζικών πληγμάτων σε χιλιάδες στόχους, με σημαντικές απώλειες σε προσωπικό των ιρανικών δυνάμεων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επηρεάσει και το ηθικό των δυνάμεων, με αναφορές για μετακινήσεις, απόκρυψη και αυξημένο φόβο μεταξύ των στελεχών. Καταλήγουν δε και σε εκτιμήσεις ότι η διαφαινόμενη έκταση της φερόμενης διείσδυσης και οι συνέπειές της ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις ισορροπίες στην περιοχή το επόμενο διάστημα.

