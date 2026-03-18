Πρέσβης Κακουρής: Υποψήφιος για την Προεδρία 81ης Συνόδου ΓΣ ΟΗΕ

Την υποψηφιότητα του για την Προεδρία της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε διπλωμάτες της Κοινοπολιτείας ο Πρέσβης Ανδρέας Κακουρής στην Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο την εβδομάδα που μας πέρασε.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα Πολυμέρειας βρέθηκε στην Βρετανική πρωτεύουσα ως εκπρόσωπος της Κύπρου στην 26η Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας. Την ίδια στιγμή συμμετείχε και σε εκδηλώσεις που για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας των Εθνών.

Οι εργασίες της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν στο Lancaster House, στο κεντρικό Λονδίνο, με τη συμμετοχή Υπουργών και επικεφαλής αντιπροσωπειών από τα 56 κράτη-μέλη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ανάγκη ενίσχυσης της πολυμερούς συνεργασίας, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινοπολιτείας προς όφελος των πολιτών της. Στις εργασίες της Συνόδου παραβρέθηκε και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο δρ Κυριακός Κούρος.

Στο πλαίσιο των εργασιών, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν επίσης απόψεις ενόψει της 28ης Συνόδου Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα από 1 έως 4 Νοεμβρίου 2026.

Κατά την παρέμβασή του στην ενότητα «Country Situations», (H Κατάσταση των Κρατών) ο Πρέσβης Κακουρής ενημέρωσε τους εταίρους της Κοινοπολιτείας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Στην παρουσίασή του υπογράμμισε την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο μια συνολική και βιώσιμη λύση, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Κακουρής πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα της Κοινοπολιτείας, Σίρλεϊ Μπότσγουεϊ με την οποία συζήτησαν τις βασικές προτεραιότητες του οργανισμού και τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών διεθνών προκλήσεων.

Επίσης είχε και κατ’ ίδιαν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, κ. Τσετ Γκριν, κατά την οποία επαναβεβαιώθηκαν οι ισχυροί και μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η κοινή προσήλωση στην πολυμερή συνεργασία, το διεθνές δίκαιο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο Πρέσβης Κακουρής, συνοδευόμενος από τον Ύπατο Αρμοστή, συναντήθηκε με τον Βρετανό Υφυπουργό Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης, Κρις Έλμορ αρμόδιο για θέματα Πολυμέρειας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, καθώς και η προετοιμασία της Συνόδου CHOGM 2026.

Ο κ. Κακουρής είχε επίσης σύντομη συνομιλία με τον Βασιλιά Κάρολο Γ, επικεφαλής της Κοινοπολιτείας, κατά τη δεξίωση που φιλοξενήθηκε στο παλάτι του St James’s.

Οι φετινοί εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν υπό το θέμα «Unlocking Opportunities for a Prosperous Commonwealth», (Απελευθερώνοντας Ευκαιρίες για μια Ευημερούσα Κοινοπολιτεία) αναδεικνύοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών για την προώθηση της ευημερίας των περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων πολιτών της Κοινοπολιτείας.

