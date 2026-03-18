Καταγγελία για μπούλινγκ εκπαιδευτικού σε ευάλωτους μαθητές για την εμφάνιση και την προσωπική τους υγιεινή

Καταγγελία εναντίον εκπαιδευτικού που διδάσκει σε Λύκειο διαβίβασε προς διερεύνηση η Αρχή κατά της Διαφθοράς στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, θεωρώντας ότι η εν λόγω καταγγελία, αν και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, είναι ιδιαίτερα σοβαρή για να αγνοηθεί ή να τεθεί στο περιθώριο χωρίς διερεύνηση.

Συγκεκριμένα, δεν αφορά πράξεις διαφθοράς, αλλά σχετίζεται, όπως καταγγέλλεται, με απαράδεκτη συμπεριφορά εκπαιδευτικού, ο οποίος προβαίνει σε προσβλητικά και απαξιωτικά σχόλια προς ευάλωτους μαθητές, που αφορούν την ενδυμασία τους και την προσωπική τους υγιεινή.

«Στην καταγγελία περιγράφονται συμπεριφορές οι οποίες προσβάλλουν την προσωπικότητα και πλήττουν τον πυρήνα της ψυχικής κατάστασης παιδιών, γεγονός που δεν μπορεί παρά να τύχει της δέουσας προσοχής», σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Η καταγγελία

Ειδικότερα, η εν λόγω καταγγελία υποβλήθηκε ανώνυμα ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς – προφανώς από άλλο εκπαιδευτικό – και στρέφεται εναντίον εκπαιδευτικού σχολικής μονάδας Λυκείου, ο οποίος, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, προβαίνει σε προσβλητικά και απαξιωτικά σχόλια σχετικά με την προσωπική κατάσταση των μαθητών. Τα σχόλια αυτά διατυπώνονται ενώπιον των μαθητών με ιδιαίτερα υποτιμητικό τρόπο, προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά τους, επηρεάζοντας την ψυχολογία τους και δημιουργώντας αρνητικό και αντιπαιδαγωγικό κλίμα στην τάξη.

Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται στην καταγγελία του ότι ο εν λόγω καθηγητής σχολιάζει την προσωπική υγιεινή και την ενδυμασία των μαθητών, καθώς και το γεγονός ότι φορούν τα ίδια ρούχα, προβαίνοντας παράλληλα σε αναφορές σε προσωπικά ζητήματα που αφορούν το κάθε παιδί ξεχωριστά. Αξιοσημείωτο στοιχείο που επισημαίνεται στην καταγγελία είναι ότι, οι μαθητές ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς αντιμετωπίζουν προσωπικές ή κοινωνικές δυσκολίες. Πρόκειται για παιδιά που χρειάζονται στήριξη, κατανόηση και σεβασμό από το εκπαιδευτικό προσωπικό, και όχι ειρωνεία ή δημόσια έκθεση.

Δεν αφορά διαφθορά αλλά…

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς προέβη σε προκαταρκτική εξέταση της εν λόγω καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο από το περιεχόμενό της προκύπτει ενδεχόμενο αδίκημα που να εμπεριέχει το στοιχείο του δεκασμού ή της κατάχρησης εξουσίας ή εμπιστοσύνης, ή να στρέφεται εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που εκ της φύσεώς του συνιστά πράξη διαφθοράς. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε.

Όμως, εξαιτίας της σοβαρότητας της καταγγελίας, καθώς στοχοποιούνται ανήλικα πρόσωπα, ήτοι μαθητές, και μάλιστα, όπως προκύπτει από την καταγγελία, πρόκειται για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και ψυχολογικές ομάδες, κρίθηκε σκόπιμο από την Αρχή όπως αυτή διαβιβαστεί στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιούα καθώς εγείρονται ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.