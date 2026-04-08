Η Κοίλη τιμά τα 200 χρόνια μνήμης από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου (10 Απριλίου 1826), ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοίλης, κύριος Μιχάλης Ευθυμίου, ανταποκρίθηκε σε επίσημη πρόσκληση του Δήμου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και εκπροσώπησε την Κοινότητα Κοίλης στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης.

Στην ιστορική αυτή στιγμή , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κ.Σ. Κοίλης συμμετείχαν και Κύπριοι εθελοντές, ανάμεσά τους και ο συγχωριανός τους Ιωάννης Πασαπόρτης.

Ο ίδιος κατάφερε να επιζήσει της Εξόδου, συνέχισε τον αγώνα σε διάφορες περιοχές της επαναστατημένης Ελλάδας στο πλευρό σημαντικών οπλαρχηγών και επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του μία δεκαετία αργότερα.

Όπως αναφέρεται, ο  Ιωάννης Πασαπόρτης συνήθιζε να αφηγείται στους συγχωριανούς του τις εμπειρίες και τις δυσκολίες που έζησε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα γεγονότα του Μεσολογγίου.

Φορούσε την παραδοσιακή ενδυμασία της πόλης και διατηρούσε με υπερηφάνεια το ελληνικό του διαβατήριο μέχρι τον θάνατό του το 1890 στην Κοίλη.

Η Κοινότητα Κοίλης διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια στενούς δεσμούς με την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, με αντιπροσωπείες να πραγματοποιούν τακτικά επισκέψεις, ενισχύοντας τη διαχρονική αυτή σχέση.

