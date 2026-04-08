|

Ποινές φυλάκισης 20 και 22 ετών σε δύο πρόσωπα για παράνομη κατοχή ναρκωτικών

Είχαν συλληφθεί μετά από συντονισμένη επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών ουσιών

Σε ποινές φυλάκισης 22 και 20 ετών καταδικάστηκαν τη Μ.Τετάρτη ένας 62χρονος και ένας 47χρονο, αντίστοιχα, καθώς το Κακουργιοδικείο Λεμεσού τους βρήκε ένοχους στην κατηγορία της παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, οι πιο πάνω, είχαν συλληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεμεσό, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, όπου εντοπίστηκαν πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών ουσιών.

Η ποσότητα ναρκωτικών είχε κατασχεθεί μετά από αξιολόγηση πληροφοριών από μέλη της ΥΚΑΝ, τα οποία με τη συνδρομή Λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν μετά από διακριτική παρακολούθηση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, σε ομαδοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, ερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, ύποπτο φορτίο.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο, κρυμμένες σε τρία φουσκωτά παιχνίδια, 92 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων και πέντε συσκευασίες, με κοκαΐνη μεικτού βάρους, πέντε κιλών και 300 γραμμαρίων. Το εν λόγω φορτίο είχε μεταφερθεί από τη Λεμεσό στην Πάφο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

