Κτηνοτρόφοι στη Ριζοελιά: «Μέχρι και τη Σύνοδο θα κλείσουμε αν δεν απαντήσουν» - Τα μέτρα «είναι του διαβόλου» (φώτος)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα ομάδας κτηνοτρόφων, στην περιοχή Ριζοελιάς.

Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν σε χώρο στάθμευσης κέντρου της περιοχής και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, με πανό, φέρετρο και στεφάνια.

Στην διαμαρτυρία παρευρέθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος συνομίλησε με τους κτηνοτρόφους.

Τα συνθήματα αποτυπώνουν τις θέσεις τους με κυρίαρχη τον τερματισμό θανατώσεων. «Δεν έχουμε άγνοια - Υπάρχουν πρωτόκολλα της ΕΕ που σώζουν τα ζώα μας φτάνει να το θέλετε εσείς», είναι ένα από αυτά. «Σκοτώνετε το μέλλον της κτηνοτροφίας μας», «Θέλουμε την κυβέρνηση δίπλα μας και όχι απέναντι μας», «Θάψιμο = Μόλυνση», «Εγκληματίες, απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η μαζική θανάτωση των ζώων», είναι άλλα συνθήματα στα πανό.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν και πολίτες από άλλους κλάδους, με ιερείς της εκκλησίας να στέκονται μπροστά. Ένας μάλιστα είπε πως τα μέτρα αυτά «είναι του διαβόλου».

Απελπισμένοι οι κτηνοτρόφοι που κάνουν δηλώσεις, εκφράζοντας το παράπονο τους για το γεγονός ότι στα κατεχόμενα «δεν θανατώθηκε ούτε ένα ζώο».

Ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων από το Γέρι δήλωσε πως «δεν θέλουν να ενοχλήσουν κανένα» αλλά αν δεν απαντήσουν μέχρι τις 14:00, «θα κλείσουν και άλλα σημεία», μέχρι και τη Σύνοδο που είναι η Ευρωπαίοι.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η Αστυνομία. Παρούσες είναι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αντιοχλαγωγικες εξαρτήσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε μια σύντομη σύσκεψη μεταξύ διοργανωτών και Αστυνομίας.

Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα για την τροχαία κίνηση.

Οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν το πάνω μέρος του κυκλικού κόμβου, ενώ έκλεισε και η λωρίδα κάτω από τον κυκλικό κόμβο που οδηγεί προς την Αγία Νάπα. Προς το παρόν, είναι ανοικτή η μία λωρίδα κυκλοφορίας με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται στον δρόμο και δίπλα τους να περνούν τα διερχόμενα οχήματα.

Τα αιτήματα τους

Η εκπρόσωπος των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, δήλωσε ότι εάν μέχρι τις 2 το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρέμβει άμεσα για ικανοποίηση του βασικού αιτήματος των κτηνοτρόφων, δηλαδή να σταματήσουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων, τότε οι κτηνοτρόφοι θα κλιμακώσουν τα μέτρα τους. Κατέστησε, δε, σαφές, πως οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν εφόσον δεν ανακληθούν οι θανατώσεις. Η κ.Πέτρου είπε ότι επιλέγηκε η σημερινή μέρα για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, ώστε να σταλεί το μήνυμα προς τους ηγέτες της Ε.Ε. που θα παρευρεθούν στην άτυπη σύνοδο της Αγίας Νάπας.

Όπως ανακοίνωσαν οι κτηνοτρόφοι, τα τρία κύρια αιτήματά τους είναι να σταματήσουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων σε κτηνοτροφικές μονάδες όπου εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού, να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων και να παραμείνουν ανοικτές οι φάρμες ώστε να μπορέσουν να βάλουν νέα ζώα μέσα.

Στον κόμβο της Ριζοελιάς οι κτηνοτρόφοι μετέφεραν, ακόμα, καρέκλες, τραπέζια και φαγητό, καθότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει η διάρκεια της διαμαρτυρίας τους. Δεν αποκλείεται η εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Ριζοελιά να είναι πολύωρη. Μάλιστα, κάποιοι από τους διαμαρτυρομένους έφεραν μαζί τους και τα παιδιά τους.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και τον ανταποκριτή του Πολίτη στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.