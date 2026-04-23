Υπουργείο Γεωργίας για αφθώδη: «Η κρίση είναι πρωτόγνωρη, το μέτωπο πολύ δύσκολο»

Η αδυναμία συγκράτησης του αφθώδους πυρετού, καθώς δύο μήνες μετά το πρώτο κρούσμα οι μολυσμένες μονάδες έχουν φτάσει τις 104, οι θανατώσεις ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι) τις 57.000 και οι μολυσμένες ζώνες τις τρεις, από τη Λάρνακα μέχρι τη δυτική Λευκωσία, απασχόλησε σήμερα εκτάκτως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας.

«Πράγματι η κρίση αυτή είναι πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα και το Υπουργείο συμμερίζεται τις ανησυχίες, καθώς ο ιός δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τον κύκλο του», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου. Σημείωσε ότι «το μέτωπο είναι πολύ δύσκολο, έχουμε έναν αόρατο εχθρό απέναντί μας και δεν είμαστε όλοι απέναντι στον άλλο», για να τονίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν στα πρωτόκολλα, για να σωθεί το ζωικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους ειδικούς επιστήμονες, τους κτηνίατρους.

Ερωτηθείς εάν έγιναν ενέργειες από την κυβέρνηση, ώστε η ΕΕ να ασκήσει πίεση στα κατεχόμενα για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο κ. Γρηγορίου απάντησε ότι έγιναν σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιροπή και σε επίπεδο Υπουργού Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την ίδια ώρα αναφέρθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας οι μέχρι στιγμής αριθμοί κρουσμάτων, θανατώσεων και αποζημιώσεων.

Στα 104 ανήλθαν τα κρούσματα

Όπως είπε, με βάση τα δεδομένα μέχρι χθες ανιχνεύθηκαν με αφθώδη πυρετό 104 μονάδες στη Λευκωσία και Λάρνακα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 13 μονάδες βοοειδών, 88 μονάδες αιγοπροβάτων και 3 μονάδες χοίρων. Θανατώθηκαν 37 χιλιάδες περίπου αιγοπρόβατα, το οποίο αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων αιγοπροβάτων και 2.200 βοοειδή, που αντιστοιχεί περίπου στο 2,8% του συνολικού πληθυσμού των βοοειδών. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η θανάτωση 21 χιλιάδων χοίρων, που αντιστοιχεί περίπου στο 7% του συνολικού αριθμού του πληθυσμού.

Παράλληλα, είπε, προχωρούν οι εμβολιασμοί των υγιών ζώων όλων των δυνητικά επηρεαζόμενων εκτρεφόμενων ειδών, καθώς και οι περαιτέρω δειγματοληψίες ανίχνευσης και εντοπισμού των προσβεβλημένων μονάδων των ζώων.

Αποζημιώσεις

Ανέφερε επίσης ότι έχουν καταβληθεί σε 21 από τους 31 δικαιούχους κτηνοτρόφους προκαταβολές για την απώλεια εισοδήματος, προκαταβολές, που ανέρχονται σε 21 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και αναμένεται ότι αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι τις επόμενες μέρες, περίπου στο τέλος της εβδομάδας, η καταβολή αποζημίωσης και στους άλλους δέκα δικαιούχους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν μέχρι τις 17 του Απρίλη. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις για την απόρριψη γάλακτος, είπε ότι από τους 53 δικαιούχους έχουν ήδη πληρωθεί οι 26 κτηνοτρόφοι, των οποίων τα ζώα είχαν θανατωθεί πριν το Πάσχα, και συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπόλοιπων αιτήσεων, για να γίνει η πληρωμή το συντομότερο, επίσης εντός της εβδομάδας.

Πρόσθεσε ότι 21 κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν για καταστροφή ζωοτροφών και σανού.

Σε ερώτηση της Επιτροπής αν είναι εφικτό να δοθούν οι αποζημιώσεις εντός 90 ημερών, ο κ. Γρηγορίου απάντησε καταφατικά. «Έχει δημιουργηθεί συμβουλευτική επιτροπή για το θέμα και εκ του νόμου θα ενημερωθεί ο κάθε κτηνοτρόφος για το ύψος αποζημίωσης που θα λάβει», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, πρόθεση του Υπουργείου είναι οι κτηνοτρόφοι να πάρουν αποζημίωση στην αγοραία αξία των ζώων.

Καταγγελία για παράνομη μεταφορά ζώων

Κατά τη συζήτηση τέθηκε επίσης εκ μέρους του βουλευτή του ΕΛΑΜ Λίνου Παπαγιάννη, ζήτημα παράνομης μεταφοράς ζώων στο Παλιομέτοχο. Όπως είπε και σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, έχει δοθεί άδεια να σφαγούν ζώα σε σφαγεία πριν από δύο εβδομάδες και το φορτηγό που μετέφερε τα ζώα κατέληξε από το σφαγείο, στο Παλιομέτοχο. Έθεσε το ερώτημα, για το ποιος έδωσε την άδεια για θανάτωση των ζώων και ποια είναι τα μέτρα που προστατεύουν από την εξάπλωση του ιού. Εξέφρασε επίσης αμφιβολία για την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών εκτιμήσεων για τη διαχείριση σημειώνοντας ότι στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά μέτρα για τον ιό.

Σε απάντηση, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε ότι δεν δόθηκε καμμιά άδεια για να γίνει μετακίνηση προς το σφαγείο και η Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε επιβολή διοικητικών προστίμων. Σημείωσε επίσης ότι η υπόθεση έχει αναφερθεί στην Αστυνομία για διερεύνηση. Πρόσθεσε ότι πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, εντοπίστηκαν και άλλες παράνομες δραστηριότητες εκ μέρους των κτηνοτρόφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θανάτωσης ζώων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών για περίπτωση ασθένειας ζώων το 2007 και τον τότε διαφορετικό χειρισμό του θέματος, ο Χ. Πίπης ανέφερε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων γιατί σήμερα πρόκειται για παρουσία ενεργού στελέχους του ιού, σε αντίθεση με το 2007 «που δεν ήταν τέτοιου είδους περίπτωση», όπως είπε.

Ζήτησαν άμεσα μέτρα οι βουλευτές

«Είναι ξεκάθαρο ότι κάναμε λάθος στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού. Θέλουμε να γνωρίζουμε αποτελέσματα σήμερα, θέλουμε να γνωρίζουμε τα άμεσα μέτρα. Ακούμε καταγγελίες από κτηνοτρόφους, η ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους είναι ελάχιστη, όλοι είναι στην αβεβαιότητα», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ. «Και τι σκοπεύευετε να κάνετε με τα κατεχόμενα; Όσο και αν προσπαθούμε με τις θανατώσεις, δεν γνωρίζουμε πότε θα επανεμφανιστεί ο αφθώδης, εφόσον στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζονται», συμπλήρωσε.

«Δυστυχώς οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν, αφού από την πρώτη στιγμή προειδοποιήσαμε. Όταν εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στα κατεχόμενα, έπρεπε να λάβουμε μέτρα», είπε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος.

«Θέλουμε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Θέλουμε να μάθουμε εάν θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι στην πραγματική ζημιά τους. Να δούμε εάν το κράτος μπορεί να παγοποιήσει για κάποιο διάστημα τα δάνεια. Δεν θα αφήσουμε «κτηνόν» σε αυτόν τον τόπο; Τι θα γίνει με τις θανατώσεις; Δεν μπορεί στα κατεχόμενα να γίνονται εμβολιασμοί και να μην μπορεί να επιβληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε ό,τι γίνεται στα κατεχόμενα να γίνεται και στις ελεύθερες περιοχές», πρόσθεσε.

«Εάν δεν εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, όσα μέτρα και να ληφθούν, που θέλω να πιστεύω ότι λαμβάνονται τα σωστά, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αφανιστεί ο ζωικός πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές», ανέφερε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, διερωτήθηκε γιατί δύο μήνες μετά δεν έφθασε ο ιός μέχρι την Πάφο, από τη στιγμή που ο Ευρωπαίος Επίτροπος και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρονται ότι προχωρά ταχέως.

«Τι θα γίνει με την οικονομική βοήθεια στους κτηνοτρόφους; Ποια η στρατηγική αναπλήρωσης του ζωικού πληθυσμού; Τι γίνεται με το χαλούμι; Θα έχουμε χαλαρώσεις, την ίδια ώρα που θα έχουμε και τη Συμφωνία Μέρκοσουρ που θα φέρνει χαλούμια από την Αργεντινή;» ρώτησε ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων.

«Μας λείπει η αποφασιστικότητα και η ευθύνη»

Από πλευράς αγροτικών οργανώσεων, ο γενικός γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας, είπε ότι οι αγροτικές οργανώσεις δεν έλαβαν καμία απάντηση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Υγεία των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, για το τι γίνεται στα κατεχόμενα. «Η ΕΕ δίνει 12 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στα κατεχόμενα, χωρίς κανένα έλεγχο και εκεί εφαρμόζουν μία άλλη φιλοσοφία για την αντιμετώπιση του ιού. Ό,τι και να κάνουμε είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο ιός θα μείνει. Είναι παράκλησή μας να ζητήσουμε μέσα από την ΕΕ εξαίρεση για τις θανατώσεις. Στο παρελθόν έγινε η εξαίρεση για τους χοίρους για άλλες μεγάλες χώρες», είπε.

«Μας λείπει η αποφασιστικότητα και η ευθύνη», τόνισε ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΚ, Μιχάλης Λύτρας. «Φέρουμε ευθύνη άπαντες, γιατί ενώ γνωρίζουμε εδώ και χρόνια τις παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα, τις αποσιωπούμε. Για αυτό ζητάμε από την Αστυνομία να γίνει πιο δραστική. Καλούμε και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να δραστηριοποιηθεί περισσότερο», εξήγησε.

Την ίδια ώρα είπε ότι «είναι λάθος εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θέσει σήμερα το θέμα εξαίρεσης από τις θανατώσεις για την Κύπρο στο Άτυπο Συμβούλιο Ηγετών της ΕΕ».

«Εάν γίνει η σημερινή συγκέντρωση κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, χωρίς τη συμμετοχή των αγροτικών οργανώσων, ποιος θα φέρει την ευθύνη ότι ο ιός δεν θα εξαπλωθεί μέχρι την Πάφο, καθώς θα συγκεντρωθούν γεωργοί από όλες τις επαρχίες;» διερωτήθηκε.

Επίσης αναφέρθηκε σε πολιτικές σκοπιμότητες, λόγω εκλογών, πίσω από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από ομάδες κτηνοτρόφων.

Ο Τάσος Γιαπάνης, γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, έστειλε μήνυμα κρισιμότητας, ζητώντας τεκμηρίωση και όχι τυφλές αντιδράσεις.

Ο Λάμπρος Αχιλλέως, πρόεδρος του Ευρωαγροτικού, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, τονίζοντας πως «δεν επιτρέπεται 200 κτηνοτρόφοι να μολύνουν ολόκληρη την Κύπρο».

Ο Χριστάκης Παπαγιάννης, εκπρόσωπος της Νέας Αγροτικής, έκανε λόγο για τα «κοντραμπάντα» στην πράσινη γραμμή.

Καταγγελία από την Αστυνομία για «αυτόκλητους προστάτες» των κτηνοτρόφων

Λίγη ώρα πριν την έναρξη των κινητοποιήσεων από ομάδες κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, η Αστυνομία διά του Ιωάννη Καπνουλλά, κατήγγειλε ότι πίσω από την οργάνωση των διαμαρτυριών βρίσκονται άτομα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον κτηνοτροφικό κλάδο. Όπως είπε, πρόκειται για «αυτόκλητους προστάτες», οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση, καλούν τον κόσμο σε μαζικές διαμαρτυρίες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με τον κ. Καπνουλλα, η Αστυνομία προειδοποίησε ότι λόγω τέτοιων ενεργειών, πέρα από την πρόκληση δημόσιας αναταραχής, ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού μέσω των μαζικών συναθροίσεων σε επηρεαζόμενες περιοχές, υποσκάπτοντας τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.