Κρίσιμη και ωφέλιμη η κάλυψη του έργου της Βουλής από δημοσιογράφους, είπε η ΠτΒ

Εκφράζοντας ευχαριστίες για την παραγωγική συνεργασία που υπήρξε μεταξύ της Βουλής και των δημοσιογράφων κατά την Δωδέκατη Βουλευτική Περίοδο, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τον σεβασμό της για το αξιόλογο έργο των εκπροσώπων των ΜΜΕ

Η συμβολή των δημοσιογράφων στην ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την κοινοβουλευτική εργασία, υπήρξε κρίσιμη και ωφέλιμη, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σε ευχαριστήριο μήνυμά της προς τους και τις εκπροσώπους των ΜΜΕ, ενόψει της σημερινής διάλυσης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εκφράζοντας ευχαριστίες για την παραγωγική συνεργασία που υπήρξε μεταξύ της Βουλής και των δημοσιογράφων κατά την Δωδέκατη Βουλευτική Περίοδο, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τον σεβασμό της για το αξιόλογο έργο των εκπροσώπων των ΜΜΕ.

«Η δική σας συμβολή στην ενημέρωση του λαού αναφορικά με την κοινοβουλευτική εργασία, την επεξήγηση σύνθετων θεμάτων και τη δίκαιη παρουσίαση τους, υπήρξε κρίσιμη και ωφέλιμη όχι μόνο για τη Βουλή αλλά ευρύτερα για τη δημοκρατία στην πατρίδα μας», είπε.

Σημείωσε, ακόμα, ότι το έργο της Βουλής «υπήρξε πολυσχιδές και ωφέλιμο για το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας» και ότι «η Βουλή επιτέλεσε με επιτυχία τις συνταγματικές της αρμοδιότητες για τη θέσπιση νομοθεσίας, τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και την κοινοβουλευτική διπλωματία».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ανέπτυξε αξιοσημείωτη δραστηριότητα σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την επικοινωνία της Βουλής με τους πολίτες μέσα από συνέδρια, εκδηλώσεις, εκδόσεις και άλλες πρωτοβουλίες».

Ανέδειξε, δε, ως κορυφαία προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς της πολιτείας. «Χωρίς εμπιστοσύνη δεν διασφαλίζεται η κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση των αποφάσεων. Είναι γι' αυτό που απαιτείται διαρκής λογοδοσία, διαφάνεια, αξιοπιστία αλλά και γνώση του τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων», είπε.

Αναφορικά με το έργο των δημοσιογράφων, είπε ότι καταβλήθηκε συνειδητή προσπάθεια από πλευράς της Βουλής για τη διευκόλυνσή του και την ενίσχυση της πρόσβασης στο κοινοβουλευτικό έργο. «Αναβαθμίσαμε τις διαδικτυακές ενημερώσεις και την γενικότερη ψηφιακή παρουσία του Σώματος, βελτιώσαμε την υλικοτεχνική και τεχνολογική υποδομή της Βουλής και αναπτύξαμε ειλικρινή, διαρκή και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί σας», είπε, επισημαίνοντας επίσης και την πρόσφατη απόφαση για τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση των εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

