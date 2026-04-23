Βίντεο: «Παραδίδω σου το μωρό μου να το ταΐσεις», φωνάζει κτηνοτρόφος στον Φυτιρή, ενώ του έδινε το παιδί του

Σκηνές απείρου κάλλους ελαβαν χωρα το μεσημέρι της Πέμπτης στον χώρο όπου διεξάγεται η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τον αφθώδη πυρετό.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα που προκαλεί σωρεία συναισθημάτων είναι και το στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδυκτίου κατά τη διάρκεια του οποίο φαίνεται πατέρας να «παραδίδει» το παιδί του στον υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος μετέβη στο σημείο κάνοντας έκκληση να ανοίξουν τους δρόμους.

«Παραδίδω σου το μωρό μου και θέλω να το ταΐσεις», ακούγεται να λέει ο πατέρας ενώ σπρώχνει το παιδί του προς το σημείο όπου στέκεται ο Κώστας Φυτιρής παρακολουθώντας τα όσα εκτυλίσσονται.

Ακολούθως ο κτηνοτρόφος αναφέρει: «Τα ζώα μας πεινούν και πεινούν και τα μωρά μας, μας σκοτώνετε, ταΐστε το μωρό», φωνάζει αγανακτισμένος, ενώ το παιδί προχωρά προς μια γυναίκα, ενδεχομένως τη μητέρα του, η οποία το οδηγεί πίσω προς το σημείο όπου στέκεται ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν μια λωρίδα κυκλοφορίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, όπως και το Λιμάνι Λάρνακας από τις 12:30 το μεσημέρι, ενώ τριμελής επιτροπή μετέβη γύρω στις 14:00 στη Λευκωσία για συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στο Υπουργείο.

*Το politis.com.cy έχει επεξεργαστεί το βίντεο για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου που φαίνονται στο πλάνο.