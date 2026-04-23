Βλέπει την υπουργό Γεωργίας αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων - Παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι σε Ριζοελιά και λιμάνι Λάρνακας

Σ’ εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση δεκάδων κτηνοτρόφων, οι οποίοι από τις 11 το πρωί συγκεντρώθηκαν στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, στην Αραδίππου, για να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους για τις μαζικές θανατώσεις ζώων σε μονάδες όπου εντοπίστηκε μικρός αριθμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και κτηνοτρόφοι από άλλες επαρχίες. Έπειτα από διευθετήσεις που έγιναν με την Αστυνομία, οι κτηνοτρόφοι είχαν αποκόψει αρχικά τις δύο από τις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου, προκειμένου να συνεχιστεί η διέλευση των οχημάτων.

Οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν μια λωρίδα κυκλοφορίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, όπως και το Λιμάνι Λάρνακας από τις 12:30.

Η εκπρόσωπος των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, δήλωσε ότι εάν μέχρι τις 2 το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρέμβει άμεσα για ικανοποίηση του βασικού αιτήματος των κτηνοτρόφων, δηλαδή να σταματήσουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων, τότε οι κτηνοτρόφοι θα κλιμακώσουν τα μέτρα τους. Κατέστησε, δε, σαφές, πως οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν εφόσον δεν ανακληθούν οι θανατώσεις. Η κ.Πέτρου είπε ότι επιλέγηκε η σημερινή μέρα για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, ώστε να σταλεί το μήνυμα προς τους ηγέτες της Ε.Ε. που θα παρευρεθούν στην άτυπη σύνοδο της Αγίας Νάπας.

Λίγο μετά το μεσημέρι προκλήθηκε ένταση όταν στο σημείο έσπευσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, ζητώντας από τους κτηνοτρόφους να ανοίξουν το δρόμο για λόγους ασφαλείας. Αντ’ αυτού, όμως, οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν το πάνω μέρος του κυκλικού κόμβου, ενώ ανέφεραν πως θα ανακοινώσουν ακόμα πιο δυναμικά μέτρα, προειδοποιώντας, μάλιστα, ότι θα μεταβούν και στο χώρο της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ στην Αγ. Νάπα. Ο κ. Φυτιρής διαμήνυσε στους κτηνοτρόφους ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τα θέματα που τους απασχολούν, ωστόσο οι τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης προκάλεσαν την αντίδραση των διαμαρτυρομένων, κάποιοι εκ των οποίων μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να κορνάρουν. Εκτός από τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, έκλεισαν το δρόμο που περνά κάτω από τον κυκλικό κόμβο και οδηγεί στην Αγία Νάπα. Οι διαμαρτυρόμενοι παράταξαν τα οχήματά τους και καρέκλες. Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση στην περιοχή του κόμβου Ριζοελιάς, γι’ αυτό και οι οδηγοί καλούνταν να κατευθύνονται προς τη Λάρνακα μέσω άλλων εναλλακτικών δρομολογίων. Στα αυτοκίνητα που μετέφεραν οι κτηνοτρόφοι στον κόμβο Ριζοελιάς υπάρχουν πανό που γράφουν, μεταξύ άλλων, «Προδοσία, ο αγροτικός κόσμος της Κύπρου σε θάνατο», ενώ στο μέρος οι κτηνοτρόφοι μετέφεραν φέρετρο, στεφάνια κηδείας και μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Στους διερχόμενους οδηγούς δίνουν ενημερωτικά φυλλάδια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στον κόμβο της Ριζοελιάς οι κτηνοτρόφοι μετέφεραν, ακόμα, καρέκλες, τραπέζια και φαγητό, καθότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει η διάρκεια της διαμαρτυρίας τους. Δεν αποκλείεται η εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Ριζοελιά να είναι πολύωρη. Κάποιοι από τους διαμαρτυρομένους έφεραν μαζί τους και τα παιδιά τους.

Αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων θα συναντηθεί με Υπουργό Γεωργίας

Οι κτηνοτρόφοι μετά από μια ώρα αποκλεισμού τμήματος του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς άνοιξαν στη 13:45 τη μια λωρίδα κυκλοφορίας και ετοιμάζονται για συζήτηση με το Υπουργείο Γεωργίας.

Τριμελής Επιτροπή μεταβαίνει αυτή την ώρα στη Λευκωσία όπου θα έχει συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στο Υπουργείο.

Οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο σημείο όπου θα αναμένουν τα αποτελέσματα της συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας.