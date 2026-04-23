Σε 195 απελάσεις αλλοδαπών από την 1η Μαρτίου 2026 προχώρησαν οι αρχές - Τα στοιχεία αναλυτικά

ΝΥΤ: Σε κρυψώνα με γιατρούς ο Χαμενεΐ, λαμβάνει μηνύματα μέσω μοτοσυκλετιστών αγγελιοφόρων - Αναμένεται να του τοποθετηθεί προσθετικό μέλος

Σε 195 απελάσεις αλλοδαπών προχώρησαν οι Αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1η Μαρτίου έως σήμερα, πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράνομης παραμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο, η Αστυνομία Κύπρου και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη συνεργασία τους, μέσα από κοινό σχεδιασμό και συνεχή επιχειρησιακή δράση.

Όπως σημειώνεται, από την 1η Μαρτίου μέχρι και σήμερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχώρησαν σε 195 απελάσεις αλλοδαπών, που περιλαμβάνουν πρόσωπα τα οποία τελούσαν υπό κράτηση στα Αστυνομικά Κρατητήρια, στις Κεντρικές Φυλακές και στο Προαναχωρητικό Κέντρο «Λίμνες». Επίσης, προχώρησαν σε 729 εθελούσιες αναχωρήσεις, και σε 204 συλλήψεις για υποθέσεις παράνομης παραμονής και παράνομης εργοδότησης.

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο καταγράφηκαν επίσης 256 παράτυπες αφίξεις.

Όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, οι συνολικοί αριθμοί διαμορφώνονται ως εξής: 535 απελάσεις, 2.052 εθελούσιες αναχωρήσεις, 578 συλλήψεις, και 529 παράτυπες αφίξεις.

Το Υπουργείο σημειώνει πως τα στοιχεία δείχνουν ότι η κοινή προσπάθεια των αρμόδιων Αρχών αποδίδει, τόσο σε επίπεδο ελέγχων όσο και στη συνολική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καταλήγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

