Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα το συνέδριο “Private Clients in the Changing World: Where East Meets West”, το οποίο διοργάνωσε το ΚΕΒΕ στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες από τον τομέα της διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου από όλο τον κόσμο.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια υψηλού επιπέδου πλατφόρμα διαλόγου για τις ραγδαίες εξελίξεις που διαμορφώνουν το παγκόσμιο περιβάλλον ιδιωτικού πλούτου, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, η μετάβαση μεταξύ γενεών, καθώς και η επίδραση της τεχνολογίας και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου υπογράμμισε ότι το συνέδριο δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία εκδήλωση, αλλά μια στοχευμένη πρωτοβουλία που φέρνει κοντά κορυφαίους επαγγελματίες από διαφορετικές δικαιοδοσίες και κλάδους, με στόχο την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της διαχείρισης πλούτου.

Όπως ανέφερε, το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία, με την αβεβαιότητα, τη ρυθμιστική πολυπλοκότητα και τις νέες οικονομικές πραγματικότητες να δημιουργούν ταυτόχρονα προκλήσεις και ευκαιρίες. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι ο ρόλος των αξιόπιστων συμβούλων καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ, ενώ η ανάγκη για σταθερές και στρατηγικά τοποθετημένες δικαιοδοσίες είναι καθοριστική.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θέση της Κύπρου ως ενός σύγχρονου και αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου. Ο κ. Σταύρου επεσήμανε ότι η χώρα, αξιοποιώντας την εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας, έχει ενισχύσει σημαντικά τη φήμη της στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, προσφέροντας ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο, ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

Το συνέδριο ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικής φιλοσοφίας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια, καινοτομία και ευελιξία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, διακεκριμένοι ομιλητές ανέλυσαν κρίσιμα ζητήματα, όπως η κατεύθυνση των διεθνών επενδύσεων, οι νέες τάσεις στον σχεδιασμό περιουσιακών δομών, οι κανονιστικές προκλήσεις (AML, κυρώσεις, MiCA), καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από αγορές όπως η Ινδία.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ οικογενειακών γραφείων, νομικών συμβούλων, τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτικών επαγγελματιών, ως βασικό πυλώνα για την αποτελεσματική διαχείριση διεθνούς πλούτου.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι θεματικές ενότητες που αφορούσαν τη διαχείριση κρίσεων, τη διαδοχή και τη διακυβέρνηση οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση διαφορετικών νομικών και φορολογικών πλαισίων σε διασυνοριακές δομές.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας, την προώθηση της καινοτομίας και τη διαμόρφωση του μέλλοντος της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.