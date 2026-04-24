Καλοκαίρι(;) με το καλό ο δρόμος Δεκέλειας

Νέες καθυστερήσεις στην παράδοση της Γ΄ Φάσης ανακατασκευής του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας… Κι ενώ το προηγούμενο διάστημα τοπικοί φορείς, όπως η Εταιρεία Τουρισμού και το ΕΒΕΛ, αποτάθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση για επίσπευση των κατασκευαστικών έργων ώστε τα εργοτάξια να μην επηρεάσουν τον τουρισμό, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε τις τελευταίες μέρες νέα παράταση στην ολοκλήρωση του κύριου δρόμου που περνά μπροστά από τα ξενοδοχεία μέχρι τις 2 ερχόμενου Ιουλίου. Παρ' όλο που ο εργολάβος είχε ζητήσει περιθώριο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους για να παραδώσει το έργο, τελικά τα Δημόσια Έργα ενέκριναν προθεσμία μέχρι το καλοκαίρι, γνωστοποιώντας, μάλιστα, ότι θα υπάρχει πέναλτι δύο χιλιάδων ευρώ ημερησίως εφόσον ο κύριος δρόμος δεν παραδοθεί στην ώρα του, στη βάση της νέας παράτασης που δόθηκε. Όσον αφορά την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών δρόμων (δευτερεύοντες) που προβλέπονται στο έργο, επίσης δόθηκε νέα παράταση για άλλους τρεις μήνες. Κι όλα αυτά ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει παράταση 13 μηνών για ολοκλήρωση του έργου, η οποία εκπνέει τέλη τρέχοντος μηνός. Με βάση το συμβόλαιο που υπεγράφη, η Γ΄ Φάση ανακατασκευής του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, που καλύπτει την τουριστική περιοχή Ορόκλινης (ένας δρόμος συνολικού μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων), θα έπρεπε κανονικά να είχε παραδοθεί τον Μάρτιο του 2025. Τα έργα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2022 με αρχικό συμβατικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 30 μηνών…

Οι λόγοι της παράτασης

Όπως έγινε γνωστό, οι λόγοι της παράτασης αφορούν την προσωρινή μετακίνηση των αγωγών νερού του ΣΥΛ (Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας), κάτι που δεν είχε προβλεφθεί, καθώς και την τροποποίηση των προηγούμενων φάσεων, ώστε να μην εκτελούνται εργασίες μπροστά από τα ξενοδοχεία κατά τους μήνες αιχμής. Πάντως, η διαβεβαίωση που υπάρχει εκ μέρους του Τμήματος Δημοσίων Έργων είναι ότι οι νέες καθυστερήσεις δεν θα προκαλέσουν αύξηση του κόστους του έργου που εκτιμήθηκε στα 17,6 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα παράταση που εξασφάλισε ο εργολάβος, μέχρι αρχές Ιουλίου, προκαλεί εκ νέου προβληματισμό και ανησυχία στους ξενοδόχους της τουριστικής περιοχής Ορόκλινης-Πύλας για αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχουν, επίσης, αμφιβολίες κατά πόσο ο κύριος δρόμος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα της εταιρείας ήταν για προθεσμία μέχρι το τέλος του 2026...

20% μείον όλο το 2026

Μιλώντας χθες στον «Π», ο πρόεδρος των ξενοδόχων Λάρνακας, Μάριος Πολυβίου, δήλωσε ότι τα εργοτάξια στον παραλιακό δρόμο Δεκέλειας, η διάβρωση που παρατηρείται στην ακτογραμμή της Ορόκλινης και φυσικά η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει σημαντικά τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία της περιοχής. Όπως είπε, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο οι κρατήσεις είναι μειωμένες κατά 30% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ για ολόκληρο το 2026 η μείωση κρατήσεων στην πόλη κι ευρύτερη Λάρνακα θα ξεπεράσει το 20% σε σχέση με το 2025. Ο κ. Πολυβίου ανέφερε, επίσης, ότι μείωση κρατήσεων παρατηρείται και στα ξενοδοχεία στο κέντρο της Λάρνακας λόγω του πολέμου αλλά και των έργων ανάπλασης που εκτελούνται στους εμπορικούς δρόμους. Η μείωση, ωστόσο, δεν είναι στον βαθμό που παρατηρείται στα ξενοδοχεία της τουριστικής περιοχής. Τόνισε, δε, ότι τα έργα στο εμπορικό κέντρο ήταν απολύτως αναγκαία.