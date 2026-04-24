Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω άτυπης Συνόδου της ΕΕ και κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Επηρεασμένη παραμένει η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, τόσο από τις κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν όσο και από τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που βρίσκονται σε ισχύ λόγω της Άτυπης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς έχει αποκατασταθεί πλήρως και διεξάγεται κανονικά, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η κινητοποίηση ομάδας κτηνοτρόφων. Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν προχωρήσει σε κλείσιμο του κόμβου, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων τους, με το κλείσιμο νευραλγικών σημείων, όπως το Αεροδρόμιο Λάρνακας, σύμφωνα με το Κρατικό Ραδιόφωνο.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας που επηρεάζουν την τροχαία κίνηση σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειώνονται κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, τόσο στο αστικό οδικό δίκτυο όσο και στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας–Λάρνακας και Λάρνακας–Αγίας Νάπας.

Ιδιαίτερα στη Λευκωσία, κλειστή παραμένει η λεωφόρος Αγλαντζιάς, από τα φώτα του Aluminium Tower μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακαδημίας, από τις 07:30 έως και τις 18:00, λόγω δραστηριοτήτων στο Συνεδριακό Κέντρο.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να επιδεικνύει υπομονή και να συμμορφώνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της, καθώς οι μετακινήσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής και σε βασικούς οδικούς άξονες.