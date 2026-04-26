Το γυναικείο ράγκμπι στην Κύπρο βρίσκει επιτέλους τη θέση του - Φεύγουν για να φέρουν εθνική ομάδα

Η Δανάη δεν είχε ξαναπιάσει μπάλα ράγκμπι στα χέρια της μέχρι πριν από έναν μήνα. Τώρα πηγαίνει σε προπόνηση δύο φορές την εβδομάδα, έχει μώλωπες που δεν θέλει να κρύψει, και μιλά για το άθλημα σαν να το έψαχνε χρόνια. «Από την πρώτη μέρα ένιωσα ότι ανήκω εδώ», λέει. Είναι βράδυ στη Λεμεσό, οι παίκτριες της ΑΕΛ Rugby μαζεύονται στο γήπεδο για προπόνηση, και κάπου ανάμεσα στα γέλια και τα tackles αυτής της εικόνας βρίσκεται κάτι που αλλάζει για πρώτη φορά στην κυπριακή αθλητική ιστορία.

Για δεκαετίες, το γυναικείο ράγκμπι στην Κύπρο ήταν κάτι που συνέβαινε αλλού. Στα γήπεδα βρετανικών πανεπιστημίων, Κύπριες φοιτήτριες ανακάλυπταν το άθλημα, το αγαπούσαν, και μετά επέστρεφαν στο νησί χωρίς να έχουν πού να παίξουν. Κάποιες προσπάθησαν να κρατήσουν κάτι ζωντανό, αλλά ο χώρος δεν υπήρχε.

Οι πρώτοι αγώνες

Στις 4 Απριλίου 2026, στο γήπεδο της ΑΕΛ Rugby στη Λεμεσό, διεξήχθησαν για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου γυναικείοι αγώνες πλήρους επαφής. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ΑΕΛ κατέκτησε το Cyprus Women's Championship. Και τον Μάιο, για πρώτη φορά, γυναίκες θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε διεθνές training camp με στόχο να χτιστεί εθνική ομάδα ικανή να ανταγωνιστεί στο Rugby Europe ως το 2027.

Το ράγκμπι ήρθε στην Κύπρο με τους Βρετανούς στρατιωτικούς που στάθμευσαν στο νησί τη δεκαετία του 1950, και για πενήντα χρόνια παρέμεινε κλεισμένο στις βάσεις τους στο Ακρωτήρι, την Επισκοπή και τη Δεκέλεια. Το 2003, ένας Νοτιοαφρικανός ομογενής, ο Theo Lenos, έβγαλε το άθλημα έξω από τα στρατιωτικά σύνορα και έκανε τον πρώτο επίσημο αγώνα εκτός βάσεων.

Παγκόμσιο ρεκόρ αντρών

Τρία χρόνια αργότερα, ιδρύθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ράγκμπι και το 2007 η εθνική ανδρών ομάδα, οι «Mighty Mouflons», έβγαλε στο γήπεδο την Ελλάδα και κέρδισε 39–3 μπροστά σε 2.500 θεατές. Η ομάδα άρχισε να κερδίζει, ξανά και ξανά. Η Κύπρος πέτυχε 24 συνεχόμενες νίκες σε διεθνή τεστ ματς, παγκόσμιο ρεκόρ που κράτησε ώσπου η γυναικεία ομάδα της Αγγλίας το έσπασε το 2022. Μια μικρή χώρα χωρίς παράδοση στο άθλημα, με προϋπολογισμό που στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια των μελών, σε δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων και στη χρηματοδότηση 100.000 ευρώ ετησίως από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, είχε φτιάξει κάτι εντελώς αναπάντεχο.

«Είναι κρίμα που το ράγκμπι δεν είναι πιο γνωστό εδώ», λέει ο Dave Lee, Development Officer της Ομοσπονδίας Ράγκμπι, μιλώντας μια βραδιά προπόνησης στη Λεμεσό. «Η πόλη έχει τον μεγαλύτερο σύλλογο στο νησί. Το δυναμικό υπάρχει». Ο Lee δουλεύει χρόνια για να το αποδείξει αυτό. Η ΑΕΛ Rugby κατέκτησε φέτος και το πρωτάθλημα beach rugby, ενώ το ανδρικό τμήμα συμμετέχει σε αγώνες του Rugby Europe, και ακόμα και την περασμένη εβδομάδα στην Επισκοπή έπαιξαν κόντρα σε ομάδα από τα νησιά Φίτζι. Ωστόσο αυτό που τον ενθουσιάζει τώρα είναι η γυναικεία ομάδα.

Προπονήσεις γυναικών

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 με την πρώτη γυναικεία προπόνηση πλήρους επαφής στην Κύπρο. Για ένα χρόνο, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Steve Wrigglesworth, μια ομάδα γυναικών έμαθε να πέφτει και να σηκώνεται, να δίνει και να δέχεται. Τον Απρίλιο του 2026 ήταν έτοιμες να παίξουν. Από τις 16 παίκτριες που αγωνίστηκαν, επτά είναι ήδη εκλέξιμες για την εθνική ομάδα.

Ανάμεσά τους και η Χριστίνα Χαραλάμπους, που σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, μπήκε στην ΑΕΛ τον Αύγουστο του 2025. Ξεκίνησε με touch rugby, αλλά όταν της δόθηκε η ευκαιρία να πάει στο παιχνίδι πλήρους επαφής, δεν δίστασε. «Πέτυχα τον στόχο μου», είπε μετά τους ιστορικούς αγώνες. «Σκόραρα try και έκανα tackles. Θα ενθάρρυνα κάθε κοπέλα να έρθει να δοκιμάσει. Μπορεί να εκπλαγεί με τον εαυτό της».

Τις κέρδισε απ' την αρχή

Η Δανάη εκπλάγηκε εξίσου. Μπήκε στην ομάδα τον Μάρτιο του 2026 χωρίς να ξέρει τι να περιμένει, και βρέθηκε σε έναν κόσμο που δεν έμοιαζε με τίποτα που είχε δει πριν στον κυπριακό αθλητισμό. «Το ράγκμπι σε κάνει να νιώθεις μέρος του από την πρώτη μέρα», λέει. «Είναι επαφή, γέλια, αλλά και σκληρή δουλειά και μια πραγματική ομάδα». Στις προπονήσεις, οι πιο έμπειρες παίκτριες σταματούν για να εξηγήσουν, να δείξουν, να διορθώσουν. Κανείς δεν σε αφήνει να νιώσεις ότι δεν ανήκεις εκεί. «Στο ποδόσφαιρο ή στο βόλεϊ, αν δεν ξέρεις, είσαι εκτός», λέει. «Εδώ, αν δεν ξέρεις, σε αγκαλιάζουν ως μέρος της ομάδας, σου δείχνουν και μαθαίνεις γρήγορα, αυτό είναι το ωραίο».

Θαυμάζει τις παλαιότερες παίκτριες, γυναίκες που έμαθαν ράγκμπι σε βρετανικά πανεπιστήμια πριν από δεκαετίες και επέστρεψαν στην Κύπρο κουβαλώντας μαζί τους το άθλημα. Για χρόνια έψαχναν χώρο να το παίξουν, έφτιαχναν ομάδες που μερικές φορές κρατούσαν και μερικές φορές διαλύονταν, και ξανάρχιζαν. Κάποια χρόνια ήταν λιγότερες, αλλά μερικές έμειναν. Αυτές είναι η ραχοκοκαλιά του τι χτίζεται τώρα. «Τώρα επιτέλους ερχόμαστε περισσότερες».

Ο Lee πιστεύει ότι αυτή είναι η στιγμή τους. «Οι Κύπριοι αγαπούν τον αθλητισμό στον πυρήνα τους», λέει. «Αλλά το ποδόσφαιρο έχει κυριαρχήσει τόσο που κάτι σαν το ράγκμπι δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει την προσοχή που του αξίζει. Ελπίζω αυτό να αλλάξει». Η χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη, οι σύλλογοι στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις δικές τους δυνάμεις, και όμως το άθλημα μεγαλώνει.

Κτίζεται η εθνική γυναικών

Το επόμενο βήμα είναι το Λονδίνο. Στις 2 Μαΐου, στο Eton Manor RFC, το πρώτο ανοιχτό training camp της γυναικείας εθνικής ομάδας ανοίγει τις πόρτες του σε κάθε γυναίκα που γεννήθηκε στην Κύπρο, που έχει Κύπριους γονείς ή παππούδες, ή που έζησε στο νησί για πέντε συνεχή χρόνια. Η Team Manager Christy Yiannoudes δεν κρύβει τι στοχεύουν: «Είμαι σίγουρη ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει ό,τι πέτυχε η ανδρική, να εδραιωθεί ως ανταγωνιστική παρουσία στο Rugby Europe». Στόχος, διεθνής δράση ως το 2027.

Υπάρχει κάτι συμβολικό στο γεγονός ότι το camp γίνεται στην Αγγλία. Εκεί όπου για χρόνια Κύπριες έμαθαν το άθλημα που δεν μπορούσαν να παίξουν στο νησί τους. Γυναίκες που γύρισαν πίσω με μια αγάπη που δεν είχε πού να πάει, που προπονούνταν όταν υπήρχαν αρκετές, που σταματούσαν όταν η ομάδα διαλυόταν, και ξανάρχιζαν από την αρχή την επόμενη χρονιά. Αυτές είναι που έφτιαξαν το έδαφος για τη Δανάη και τη Χριστίνα και όλες όσες έρχονται τώρα. Αυτή τη φορά, πηγαίνουν στην Αγγλία για να γυρίσουν πίσω με κάτι διαφορετικό: Μια εθνική ομάδα, έναν αριθμό φανέλας, και επιτέλους ένα γήπεδο που τις περιμένει.