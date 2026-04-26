Οικολόγοι: «Ανεξέλεγκτη κατάσταση» με πυροβολισμούς σκύλων στο Πέρα Χωριό Νήσου

Έντονη οργή και αγανάκτηση εκφράζει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυροβολισμών σκύλων στο Πέρα Χωριό Νήσου, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη κατάσταση.

Όπως αναφέρεται, στις 22 Απριλίου πυροβολήθηκε σκύλος με το όνομα Μαΐλη, ενώ στις 10 Απριλίου είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό με τον σκύλο Rocky στην ίδια περιοχή. Ο Rocky μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, όπου αναρρώνει και αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για αφαίρεση σφαιριδίου.

Σύμφωνα με το Κίνημα, για την υπόθεση του Rocky είχε γίνει καταγγελία στον τοπικό αστυνομικό σταθμό, ωστόσο καταγγέλλεται καθυστέρηση στη διαχείριση και προώθησή της στην Αστυνομία Ζώων Λευκωσίας, κάτι που, όπως υποστηρίζεται, ενδέχεται να επέτρεψε τη συνέχιση των περιστατικών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κηδεμόνες των ζώων φέρονται να επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία Ζώων χωρίς ανταπόκριση, ενώ γίνεται λόγος για καταγγελίες πολιτών ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με λειτουργούς της υπηρεσίας.

Το Κίνημα Οικολόγων καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για εντοπισμό και παραπομπή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη, καθώς και στην κατάσχεση όπλων από πιθανούς υπόπτους, εφόσον αυτό δεν έχει ήδη γίνει.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες δύο περιπτώσεις πυροβολισμών σκύλων στην ίδια περιοχή.

Όπως υπογραμμίζεται, η ανεξέλεγκτη χρήση όπλων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κακοποίησης ζώων, αλλά και σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.