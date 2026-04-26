Αφθώδης πυρετός και λαθρεμπόριο: Τους πουλάμε αγελάδες, μας πληρώνουν με εργαλεία

Το λαθρεμπόριο ζώων στην πράσινη γραμμή δεν είναι ένα θέμα που προέκυψε σήμερα. Συνυπάρχει με την εισβολή και κατοχή τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια. Όπως διηγούνται στον «Π» άτομα που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, κάπου εκεί, γύρω στο 1975, όταν πλέον διαμορφώθηκε η εύθραυστη ειρήνη στη χώρα, άτομα με ροπή στο έγκλημα που είχαν και πολιτικές πλάτες –ορισμένοι έγιναν γνωστοί μέσα στην κοινωνία πολύ αργότερα λόγω των παράνομων δραστηριοτήτων τους– βρήκαν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα δίκτυο λαθρεμπορίου ζώων μέσω της πράσινης γραμμής.

Επρόκειτο για ζώα, κυρίως αιγοπρόβατα, που είχαν «ξεμείνει» στα κατεχόμενα από τους Ε/Κ ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι εκδιωκόμενοι μετακόμισαν στον νότο του νησιού και ήταν, συνεπώς, «αδέσποτα». Τα έκλεβαν ή τα αγόραζαν σε εξευτελιστικές τιμές, τα διακινούσαν μέσω των «τυφλών σημείων» της νεκρής ζώνης και έφτιαξαν επιχειρήσεις και περιουσίες.

Οι τρύπες στη νεκρή ζώνη παραμένουν μέχρι σήμερα, με το λαθρεμπόριο ζώων, ζωοτροφών και γεωργικών ή άλλων εργαλείων να αποτελεί εστία μεταφοράς ασθενειών από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό συνέβη, όπως μετά βεβαιότητας υποστηρίζουν οι επιστήμονες, και στην περίπτωση της επιδημίας του αφθώδους πυρετού, που εδώ και μήνες σαρώνει την κτηνοτροφία στις ελεύθερες περιοχές, απειλώντας τη με αφανισμό. Μαζί και τη βιομηχανία του χαλουμιού.

Τι ακριβώς όμως συμβαίνει σήμερα στην πράσινη γραμμή; Ποια συμφέροντα οδηγούν κάποιους στο λαθρεμπόριο στον συγκεκριμένο τομέα και πόσο «εφευρετικοί» είναι στις μεθόδους τους; Τι διαμορφώνει τη μερική, έστω, «ενοποίηση» της αγοράς ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων;

Συνεταιρισμοί

Η μία πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επισήμως είναι η σύμπραξη κάποιων Ε/Κ και Τ/Κ, οι οποίοι φέρεται να έχουν κοινές φάρμες στις ελεύθερες περιοχές και στα κατεχόμενα. Αυτοί μπορεί να διακινούν από ζώα μέχρι ζωοτροφές και θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ιό του αφθώδους πυρετού κατά τις διακινήσεις τους, δεδομένου ότι δεν πληρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Κατά τον ίδιο τρόπο η μεταφορά ασθενειών θα μπορούσε να γίνει και από κτηνιάτρους που έχουν πελάτες κτηνοτρόφους τόσο στα κατεχόμενα όσο και στις ελεύθερες περιοχές, ειδικά στις «λευκές ζώνες» όπως η Πύλα και το Πέργαμος, υπό την προϋπόθεση και πάλι ότι δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης (χρήση προστατευτικού ρουχισμού, μποτών/υποποδίων, πλύσιμο χεριών, απολυμάνσεις, μη απολύμανση οχημάτων κ.λπ.).

Ανταλλακτική… κοινωνία

Η δεύτερη πληροφορία που έχουμε, επιβεβαιωμένη από διάφορες πηγές, είναι πως στα κατεχόμενα υπάρχει ζήτηση ζώων, τόσο αιγοπροβάτων όσο και αγελάδων. Η τιμή τους –όπως και του σανού– σήμερα στις ελεύθερες περιοχές είναι χαμηλότερη λόγω του πληθωρισμού στα κατεχόμενα, και όπως φαίνεται τους συμφέρει να προβαίνουν σε έναν «διακανονισμό» στον οποίο οι Ε/Κ ανταλλάζουν τα ζώα τους, που πάνε λαθραία στα κατεχόμενα από τα «τυφλά σημεία» της νεκρής ζώνης, με κτηνοτροφικά εργαλεία που βρίσκουν φθηνότερα εκεί και φέρνουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την ΚΔ περιοχές μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Τρακτέρ, άλετρα και άλλα εργαλεία μπορούν να μεταφερθούν νόμιμα, μεταφέροντας όμως μαζί τους και ζωικές ασθένειες.

Τους πουλάμε αγελάδες

Κερδισμένοι είναι όλοι. Και οι Ε/Κ κτηνοτρόφοι που ειδικά τις αγελάδες παραγωγής γάλακτος, ελλείψει μονάδων πάχυνσης για σφαγή και βρώση στις ελεύθερες περιοχές, τις «σπρώχνουν» στα κατεχόμενα –ό,τι πάρουν είναι καλύτερο από το τίποτα– που η ζήτηση βοδινού λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων είναι υψηλή, και οι Τ/Κ οι οποίοι βρίσκουν τρόπο να καλύπτουν την αγορά τους μέσω αντιπραγματισμού, σε μια εξαιρετικά δύσκολη για την επιβίωσή τους εποχή λόγω της ακρίβειας.

Οι πρακτικές αυτές δεν αναμένεται να έχουν τέλος καθώς θα είναι μεγάλη έκπληξη για την ε/κ πλευρά οι Τ/Κ να αποδεχτούν, κατά τη σύσκεψη της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη, να γυρίσουν σελίδα και να ξεκινήσουν να τηρούν τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα στον τομέα της κτηνοτροφίας.