Ένωση Συντακτών Κύπρου: Όχι στις ύβρεις και την απαξίωση των δημοσιογράφων

«Οι δημοσιογράφοι, όπως και κάθε άλλη επαγγελματική ομάδα, έχουν δικαίωμα στην άποψη και δικαίωμα στην έκφραση αυτής της άποψης. Δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται “πληρωμένοι”, “παπαγαλάκια”, “φερέφωνα”, “εντεταλμένοι” και οτιδήποτε άλλο προσβλητικό μπορεί να φανταστεί κανείς»

 

«Το φαινόμενο των απαξιωτικών, υβριστικών και χλευαστικών τοποθετήσεων σε βάρος όλων των δημοσιογράφων συλλήβδην, έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, λόγω και της υφής της τρέχουσας επικαιρότητας», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ένωση Συντακτών Κύπρου.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου», προσθέτει, «παρακολουθεί με λύπη και ανησυχία αυτό τον ισοπεδωτικό συρφετό που παράγεται και αναπαράγεται συνεχώς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από ανώνυμους και επώνυμους λογαριασμούς σε βάρος της δημοσιογραφικής οικογένειας».

«Η δημοσιογραφική κοινότητα», συμπληρώνει, «επιτελεί λειτούργημα αδιαμφισβήτητα χρήσιμο για το δημοκρατικό γίγνεσθαι σε κάθε ευνοούμενη πολιτεία. Δεν μπορεί να ακυρώνεται, να αμαυρώνεται και να κηλιδώνεται με τόση ευκολία και τόση ανευθυνότητα ανά πάσα στιγμή».

Ακολούθως τονίζει ότι «οι δημοσιογράφοι, όπως και κάθε άλλη επαγγελματική ομάδα, έχουν δικαίωμα στην άποψη και δικαίωμα στην έκφραση αυτής της άποψης. Δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται “πληρωμένοι”, “παπαγαλάκια”, “φερέφωνα”, “εντεταλμένοι” και οτιδήποτε άλλο προσβλητικό μπορεί να φανταστεί κανείς, κάθε φορά που κάποιος διαφωνεί μαζί τους. Οι πρώτοι που λόγω της φύσης της δουλείας τους προασπίζονται την ελευθερία έκφρασης είναι οι δημοσιογράφοι. Και δεν θα την απεμπολήσουν για τους εαυτούς τους».

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ καλεί όλους τους συναδέλφους να αντισταθούν στη λοιδορία, στους προπηλακισμούς, στις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς εναντίον του επαγγελματικού μας κλάδου. Τονίζει δε ότι «είναι θέμα δημοκρατίας, αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας, να υπερασπιστούμε τη δημοσιογραφική κοινότητα στο σύνολό της». Ακολούθως επισημαίνει ότι η απαξιωτική ισοπεδωτική προσέγγιση εναντίον όλων των δημοσιογράφων είναι ζημιογόνα και για την κοινωνία, το σύνολο των ενεργών πολιτών που θέλουν να ενημερώνονται σωστά, ολοκληρωμένα, σφαιρικά και με τον επαγγελματισμό που επιβάλλεται.

