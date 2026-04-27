Νέο περιστατικό στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας με Τούρκους γεωργούς - Τι καταγγέλει ο κοινοτάρχης (βίντεο)

«Οι ΗΠΑ ξεφτιλίζονται»: Σκληρή επίθεση Μερτς κατά Τραμπ - Ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις

Ο κοινοτάρχης Αυλώνας Μενέλαος Σάββα δήλωσε ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στην περιοχή είναι επαναλαμβανόμενα και συνδέονται με κύκλους που επιχειρούν συστηματικά να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα στη νεκρή ζώνη.

Νέο περιστατικό παραβίασης της νεκρής ζώνης στην Αυλώνα καταγράφηκε την Κυριακή, 26 Απριλίου, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, κ. Μενέλαο Σάββα.

Όπως ανέφερε στην εφημερίδα της Δυτικής Λευκωσίας, δύο άτομα εισήλθαν εκ νέου στη νεκρή ζώνη και προχώρησαν σε εργασίες με τρακτέρ και γεωργικό εξοπλισμό για κοπή χόρτων, παρά τις υποδείξεις των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς να αποχωρήσουν. Σημείωσε ότι ένας εξ αυτών είναι γνωστός στις αρχές της Δημοκρατίας και φέρεται να συνδέεται συγγενικά με τον λεγόμενο «κοινοτάρχη» της Αυλώνας. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη οικογένεια φαίνεται να προχωρεί συστηματικά σε ενέργειες εντός της νεκρής ζώνης.

Ο κ. Σάββα σημείωσε πως «εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η περιοχή έχει καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως “παγωμένη” και προχωρούν σε ενέργειες. Τα Η.Ε. τους επισημαίνουν ότι δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια, ζητούν στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους καλούν να αποχωρήσουν, ωστόσο δεν υπάρχει ανταπόκριση. Παράλληλα, αναφέρουν ότι δεν μπορεί να ασκηθεί βία και ότι βρίσκονται σε συντονισμό με την τουρκοκυπριακή πλευρά για τη διαχείριση της κατάστασης».

 

