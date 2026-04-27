Oλοκληρώθηκε το 9ο Οδοντιατρικό Συνέδριο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 9ο Οδοντιατρικό Συνέδριο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου, το Σαββατοκύριακο 25-26 Απριλίου στο ξενοδοχείο ELYSIUM στην Πάφο με τίτλο «Οι Τέσσερις Βασικοί Πυλώνες της Σύγχρονης Οδοντιατρικής».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου Ελένης Αττίκη, το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Διευθύντρια των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Άντρη Αριστοτέλους, η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λεμεσού, Δρ. Λίτσα Δρουσιώτου, καθώς και ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρνακας, Δρ. Μάριος Ζωσημάς.

Μεγάλος αριθμός οδοντιάτρων από όλη την Κύπρο παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον και τη σημασία του θεσμού. Κεντρικοί ομιλητές ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ των οποίων ο Προσθετολόγος και Εμφυτευματολόγος Δρ. Νίκος Ράπτης, η Αντιπρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Στοματολογίας Δρ. Σμαράγδα Διαμαντή, ο ειδικευμένος στην Επανορθωτική Οδοντιατρική Δρ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολόγος Δρ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθώς και ο Προσθετολόγος Εμφυτευματολόγος Δρ. Ρένος Αργυρού.

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος με επιστημονικές διαλέξεις υψηλού επιπέδου, ενώ τη δεύτερη ημέρα ακολούθησαν πρακτικά σεμινάρια με έμφαση στη Βιομιμητική Οδοντιατρική και την Εμφυτευματολογία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ουσιαστική εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτούργησε μεγάλη έκθεση εμπορικών και φαρμακευτικών εταιρειών, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδοντιάτρους να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις, τεχνολογίες και προϊόντα του κλάδου.