Γιάννης Καρούσος για σκάνδαλο με παραλιακή γη στον Πρωταρά: Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα - Δώσαμε και λύση στον Δήμο Παραλιμνίου [ηχητικό]

«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, τα εργαλεία βρίσκονται στον έπαρχο και τον Δήμο», ανέφερε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, σχολιάζοντας την υπόθεση παράνομης εκμετάλλευσης κρατικής παραλιακής γης στον Πρωταρά, η οποία αποκαλύπτεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Πολίτης» και παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και τρία χρόνια.

Η συγκεκριμένη κρατική γη, η οποία εμπίπτει στη ζώνη προστασίας της παραλίας, είχε μισθωθεί από το κράτος στον Δήμο Παραλιμνίου για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, στον χώρο λειτουργεί επιχείρηση μασάζ χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, αποφέροντας σημαντικά έσοδα σε ιδιώτη εις βάρος του δημοσίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του ραδιοφώνου του Πολίτη 107.6 και 97.6, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι ο Οργανισμός έχει ήδη αποστείλει σχετική έκθεση προς το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και μερικές εβδομάδες, καταγράφοντας τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το ζήτημα ως απλό σε ό,τι αφορά τη νομική του διάσταση, σημειώνοντας ότι το υποστατικό εμπίπτει στον ορισμό του κατασκευάσματος. Με βάση αυτό, εξήγησε ότι ο έπαρχος έχει την εξουσία να προχωρήσει στη μετακίνησή του, παραπέμποντας μάλιστα σε αντίστοιχη περίπτωση στη Λάρνακα, όπου είχαν απομακρυνθεί περίπτερα του Δήμου από τον έπαρχο.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Παραλιμνίου, ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι έχει υποβληθεί αίτηση για πολεοδομική άδεια με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης. Ωστόσο, όπως εξήγησε, έχει τεθεί σαφής όρος ότι θα πρέπει προηγουμένως να απομακρυνθεί οποιαδήποτε παράνομη κατασκευή από τον χώρο, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, παρόλο που το θέμα δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες του Οργανισμού, η διευθύντρια αδειοδότησης υπέδειξε πως δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια οικοδομής εάν δεν ικανοποιηθούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση του Δήμου και τη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, επανέλαβε ότι ο ΕΟΑ δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να επιβάλει ενέργειες σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του επάρχου και της τοπικής αρχής, υποδεικνύοντας εκ νέου πού εντοπίζεται η ευθύνη για την επίλυση της υπόθεσης.

Αποποιείται των ευθυνών του ο Δήμος

Ως απάντηση στο δημοσίευμα του «Π», ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, εξέδωσε ανακοίνωση όπου διευκρινίζει πως με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι πλέον δική του ευθύνη:

Περιήλθε στην αντίληψη του Δήμου μικρή κατασκευή από ευτελή υλικά και από πέρσι τον Ιούλιο ζητήθηκε γνωμάτευση για τα διαθέσιμα μέτρα που θα μπορούσε ο Δήμος να λάβει. Ο Δήμος ενημερώθηκε από τους νομικούς του συμβούλους, ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου, αφού σύμφωνα με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εξουσίες αυτές μεταφέρθηκαν σε άλλους οργανισμούς.

Παρόλα αυτά, προσθέτει πως απεύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για σκοπούς άρσης οποιασδήποτε παρανομίας.

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ 27-04-2026 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ