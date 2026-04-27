Ποιοι έκλεισαν τα μάτια; Παράνομες μπίζνες με παραλιακό κρατικό φιλέτο στον Πρωταρά

Παραλιακή κρατική γη στον Πρωταρά, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας εκμεταλλεύεται παράνομα από επιχειρηματία εδώ και τρία χρόνια! Το συγκεκριμένο χαλίτικο, αν και μισθώθηκε από το κράτος στον Δήμο Παραλιμνίου για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης, εκμεταλλεύεται παράνομα από επιχειρηματία, ο οποίος λειτουργεί επιχείρηση μασάζ, αποκομίζοντας κέρδη χιλιάδων ευρώ ετησίως στις πλάτες του κράτους. Μάλιστα, η εν λόγω επιχείρηση διαφημίζει τις υπηρεσίες της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές.

Η σκανδαλώδης ανοχή στην παρανομία που επιδεικνύεται τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας κατόπιν σχετικών καταγγελιών που υποβλήθηκαν μέσω δικηγορικού γραφείου, το οποίο προηγουμένως είχε αποταθεί στους αρμοδίους αλλά επέδειξαν πλήρη αδιαφορία απέναντι στις καταγγελίες.

Ενδεχόμενη διαφθορά

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», με οδηγίες του γενικού εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη στάλθηκε στις 14/1/2026 επιστολή προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας με οδηγίες να διερευνηθούν, πέραν των παρανομιών, και τα αδικήματα της παράλειψης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας και της ενδεχόμενης διαφθοράς. Οι αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στην υπόθεση, με την ανοχή ή την απραξία τους, επιτρέπουν τη συνεχιζόμενη καταπάτηση κρατικής γης από το 2022 χωρίς να έχουν προβεί μέχρι και σήμερα σε οποιεσδήποτε ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας.

Ο ένας περιμένει τον άλλο…

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», η ποινική έρευνα επεκτάθηκε στο Δημαρχείο Παραλιμνίου, στον ΕΟΑ Αμμοχώστου, στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στις 9/2/2026 απέστειλε επιστολή (βλέπε φωτό) προς τον δήμαρχο Παραλιμνίου-Δερύνειας Γιώργο Νικολέττο, καλώντας τον να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άρση των διαπιστωθεισών επεμβάσεων.

Από την άλλη, ο δήμος θεωρεί ότι αρμόδιο όργανο για την αποκατάσταση της νομιμότητας είναι ο ΕΟΑ Αμμοχώστου, ο οποίος εξέδωσε άδεια προς τον δήμο για τη μετατροπή του χαλίτικου σε χώρο στάθμευσης υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος θα άρει τις παρανομίες που διαπιστώνονται στο παραλιακό κρατικό τεμάχιο. Το εν λόγω κρατικό τεμάχιο είναι μισθωμένο στο όνομα του δήμου, εντός του οποίου ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει τοποθετήσει λυόμενη κατασκευή στην οποία λειτουργεί επιχείρηση μασάζ. Για την ηλεκτροδότηση του υποστατικού χρησιμοποιείται γεννήτρια.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου υποδεικνύει με τη σειρά του ότι, με βάση τη νομοθεσία περί Προστασίας της Παραλίας, η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μπορεί να απομακρύνει και να κατεδαφίσει τις παράνομες κατασκευές που εμπίπτουν εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας, μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος. Το γιατί δεν ενήργησε μέχρι σήμερα η Επαρχιακή Διοίκηση αποτελεί ένα από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέσα από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης θα διαφανεί και κατά πόσον ο εν λόγω επιχειρηματίας ενήργησε από μόνος του, δηλαδή αν του «κάπνισε» μια καλή μέρα να καταλάβει το κρατικό τεμάχιο και να λειτουργήσει την επιχείρησή του επειδή έτσι θέλει ή αν έδρασε με τις ευλογίες αρμόδιων αξιωματούχων ή δημόσιων λειτουργών.

Τι κατέδειξε ο επιτόπιος έλεγχος

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών δρος Ελίκκου Ηλία προς τον δήμαρχο Παραλιμνίου-Δερύνειας Γιώργο Νικολέττο, ημερομηνίας 9/2/2026, την οποία εξασφάλισε ο «Π» και δημοσιεύει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ότι στο τεμάχιο 626, Τμήμα 15, του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου στον Πρωταρά έχει εγκατασταθεί και δραστηριοποιείται, χωρίς άδεια, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευεξίας/μάλαξης (μασάζ), διενεργήθηκε χωρομετρικός έλεγχος στο σημείο από το Γραφείο της Επαρχιακής Κτηματολογικής Λειτουργού Αμμοχώστου στις 29/8/2024. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εγκατάσταση βρίσκεται εντός κρατικής γης και εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5Α(2) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ. 59), για την ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας απαιτείται εκ των προτέρων εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου προς την αρμόδια οικοδομική αρχή προκειμένου αυτή να προβεί στην έκδοση της σχετικής άδειας, κάτι που δεν έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Συγκεκριμένα, η χωρομετρική εργασία κατέδειξε τις εξής επεμβάσεις στον χώρο:

Τοποθέτηση ξύλινης πέργολας που χρησιμοποιείται ως χώρος μασάζ.

Τοποθέτηση ξύλινου κιοσκιού.

Τοποθέτηση κλειστού ξύλινου χώρου που χρησιμοποιείται ως αποθήκη.

Η εκμίσθωση στον δήμο

Δέον να σημειωθεί ότι για το εν λόγω παραλιακό κρατικό τεμάχιο, συνολικής έκτασης 3.715 τετραγωνικών μέτρων, παραχωρήθηκε άδεια χρήσης στον Δήμο Παραλιμνίου με αριθμό 51/14, ημερομηνίας 26/8/2014. Η ισχύς της άδειας χρήσης καθορίστηκε αρχικά για περίοδο ενός έτους και, στη συνέχεια, ανανεώνεται αυτόματα σε ετήσια βάση, με την καταβολή ετήσιου ονομαστικού τέλους ύψους €5.000. Τονίζεται ότι στην εν λόγω συμφωνία δεν παραχωρείται δικαίωμα υπενοικίασης.

Σύμφωνα με τον όρο 3 της πιο πάνω συμφωνίας, η κρατική γη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως χώρος στάθμευσης και για υπηρεσίες κοινής ωφελείας χωρίς την ύπαρξη μόνιμων κατασκευών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον όρο 5 της συμφωνίας, οι αδειούχοι δεν θα χρησιμοποιούν ούτε θα επιτρέπουν τη χρήση του ακινήτου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από εκείνον που καθορίζεται στον όρο 3 της άδειας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. «Συνεπώς, για την εν θέματι καταγγελλόμενη επέμβαση αναμένεται αρμοδίως ο χειρισμός εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου σας για την άρση/εγκατάλειψη των διαπιστωθεισών επεμβάσεων. Παρακαλείστε να ενημερώσετε το Υπουργείο Εσωτερικών για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί και τα αποτελέσματά τους», αναφέρει στην επιστολή του ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δρ Ελίκκος Ηλία.

Σημειώνεται ότι σήμερα τον χώρο αξιοποιεί, και μάλιστα παράνομα, μόνο ο επιχειρηματίας.