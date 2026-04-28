Κρίσιμα 37χρονη μετά από τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 37χρονη, μετά από τον τραυματισμό της σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες στην Πάφο.

Γύρω στη 1.20μ.μ, ενώ 77χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στην οδό Σωτηράκη Μαρκίδη στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε την 37χρονη, η οποία ήταν πεζή.

Η 37χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και ώμου και κρατήθηκε για νοσηλεία στην εντατική μονάδα.

Η κατάσταση της υγείας της, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

