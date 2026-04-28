Προσπαθούν να θολώσουν τα νερά

Με βάση την πληροφόρηση του «Π» στην έκδοση της Κυριακής που μας πέρασε, σε δύο συναντήσεις της Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον ΓΓ του ΟΗΕ, έγινε συζήτηση για το πώς τα ΗΕ θα προχωρήσουν με το Κυπριακό. Οι προσπάθειες θα εστιαστούν πάνω σε δύο άξονες: Ο ένας που προκρίνεται θέλει τον Αντόνιο Γκουτέρες, να επιθυμεί όπως οι δύο πλευρές οδηγηθούν σε συμφωνία γύρω από ένα έγγραφο στρατηγικής με κατευθύνσεις για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ο δεύτερος άξονας έχει ως περιεχόμενο την κατάθεση ενός έτοιμου σχεδίου λύσης για χαλαρή ομοσπονδία. Αυτά γράφτηκαν περίπου την Κυριακή στον «Π» και ορισμένοι με διαρροές επιχειρούν τώρα να θολώσουν τα νερά.

