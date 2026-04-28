Λεμεσός: Τέσσερις κουκουλοφόροι έριξαν διανομέα από τη μοτοσικλέτα και τον γρονθοκόπησαν - Του πήραν ό,τι λεφτά είχε στην τσέπη του

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας στη Λεμεσό, η οποία καταγγέλθηκε χθες βράδυ από 20χρονο διανομέα φαγητού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 10.25μ.μ. χθες, ενώ ο 20χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οδό Πατριάρχου Φωτίου, στα Κ. Πολεμίδια, δέχθηκε επίθεση από τέσσερα πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Οι άγνωστοι φέρονται να κλότσησαν τη μοτοσικλέτα του με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να πέσει στο έδαφος και ακολούθως αφού τον γρονθοκόπησαν του έκλεψαν χρηματικό ποσό που είχε στην τσέπη του.

Οι δράστες φέρονται να φορούσαν κουκούλες. Ο παραπονούμενος δεν επιθυμούσε να εξεταστεί από ιατρό.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

 

