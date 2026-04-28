Τη σημασία της πρόληψης για ασφάλεια και υγεία στην εργασία τονίζει η ΠΕΟ

Τη σημασία της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών αναδεικνύει η 28η Απριλίου, που καθιερώθηκε το 2003 από τη Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΕΟ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ημέρα είναι αφιερωμένη στους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στους επαγγελματικούς κινδύνους που απορρέουν από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στην εργασία.

Όπως επισημαίνεται, το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο η εργασία σχεδιάζεται, οργανώνεται και διοικείται, καθώς και από τις οργανωτικές πρακτικές που διαμορφώνουν τις καθημερινές συνθήκες εργασίας. Παράγοντες όπως ο φόρτος και ο χρόνος εργασίας, η σαφήνεια ρόλων, η αυτονομία, η υποστήριξη και οι δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες επηρεάζουν την ασφάλεια, την υγεία και την απόδοση των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ΠΕΟ, όταν οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν επιβαρυντικά, μετατρέπονται σε πηγές κινδύνου που, μαζί με κινδύνους φυσικής, χημικής ή βιολογικής φύσης, απαιτούν ουσιαστική αντιμετώπιση και διαχείριση για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρά τις εξαγγελίες για μείωση των εργατικών ατυχημάτων, η πραγματικότητα παραμένει ανησυχητική, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι στην Κύπρο τραυματίζονται κάθε χρόνο, ενώ περίπου 12 χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Τονίζεται ακόμη ότι δεν αρκούν τα ευχολόγια μετά από εργατικά ατυχήματα, καλώντας τους εργοδότες να επενδύσουν ουσιαστικά σε μέτρα ασφάλειας, να προχωρούν σε εκτίμηση κινδύνου, να διασφαλίζουν ασφαλή μηχανήματα και να ενισχύουν τον ρόλο των επιτροπών ασφάλειας και υγείας.

Καθοριστικής σημασίας χαρακτηρίζεται και ο ρόλος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας στην αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΠΕΟ καλεί, τέλος, τους εργαζόμενους να επαγρυπνούν για τους νέους κινδύνους και να διεκδικούν το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην προστασία της ασφάλειας και της υγείας τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ