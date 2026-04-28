Ξεκινά ο νέος κεντρικός σταθμός λεωφορείων Λάρνακας

Υπεγράφη το συμβόλαιο για την κατασκευή του κεντρικού σταθμού λεωφορείων Λάρνακας, μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα έξι εκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι την περασμένη Παρασκευή (24/04) υπεγράφη το συμβόλαιο για τη δημιουργία του κεντρικού σταθμού λεωφορείων στη Λάρνακα (συνολικής αξίας 6.387.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ), ένα έργο που θεωρείται βασική υποδομή για την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας. Η απόφαση για την κατασκευή του σταθμού προέκυψε μέσα από τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας. Η συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανέδειξε ως βέλτιστη επιλογή τον συνδυασμό μέτρων αναβάθμισης των δημόσιων μεταφορών, με τον κεντρικό σταθμό ως βασικό στοιχείο. Όπως ανακοινώθηκε, η χωροθέτηση σε κρατικό τεμάχιο σε περιοχή πλησίον της μαρίνας Λάρνακας εξασφαλίζει επαρκή χώρο για την ανάπτυξη υποδομών, ορθολογική οργάνωση της κυκλοφορίας κι ενσωμάτωση με τις ευρύτερες αναπτύξεις της περιοχής. Ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων Λάρνακας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως σύγχρονος κόμβος μετεπιβίβασης που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα αστικές, υπεραστικές και περιφερειακές γραμμές, καθώς και άμεσες συνδέσεις με το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης. Η λειτουργία του καινούργιου σταθμού στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο και στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων βιώσιμης κινητικότητας. Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο αν. διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων Στέλιος Ζερβός και, εκ μέρους της εταιρείας Iacovou Brothers (Constructions) Ltd, ο Άλκης Ιακώβου. Το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του κεντρικού σταθμού λεωφορείων στην επαρχία Λάρνακας και τη βελτίωση τμήματος της οδού Φαλήρου για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των λεωφορείων. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο θα αφορά διεύρυνση τμήματος της οδού Φαλήρου, για την είσοδο και έξοδο λεωφορείων από και προς τον κεντρικό σταθμό. Το δεύτερο τμήμα θα περιλαμβάνει κτηριακές εγκαταστάσεις, δηλαδή εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφειακούς χώρους, αίθουσα αναμονής, κυλικείο, χώρους υγιεινής κοινού και προσωπικού και χώρο ανάπαυσης προσωπικού. Το τεμάχιο ανάπτυξης είναι συνολικού εμβαδού περίπου 9.750μ2 . Επιπρόσθετα, θα κατασκευαστούν οκτώ στάσεις λεωφορείων, εννέα χώροι στάθμευσης λεωφορείων, χώροι στάθμευσης για προσωπικό, για ταξί και για ΑμεΑ. Η έναρξη του έργου αναμένεται περί τα μέσα Μαΐου 2026. «Πρόκειται για ένα έργο υποδομής που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και θα ενισχύσει τις δημόσιες μεταφορές. Ο νέος σταθμός θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για τις μετακινήσεις στη Λάρνακα, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής», τονίζεται στην ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ