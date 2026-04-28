Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων

Το αγαπημένο «Ferto», λίγο πριν παρουσιαστεί από τον Akyla στη σκηνή της Βιέννης, αποκτά μια ξεχωριστή εκδοχή από τον θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic).

Με τον ευφάνταστο τίτλο «Ferto vić», ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς δίνει στο τραγούδι μια βαλκανική χροιά, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τον ήχο, την παράδοση και το συναίσθημα της περιοχής.

Η διασκευή του τραγουδιού χαρακτηρίζεται από έναν ήχο αυθεντικό – γεμάτο εικόνες, μνήμες και ένταση. Έναν ήχο που επανασυστήνει τη βαλκανική μουσική στο σήμερα με φρεσκάδα και δυναμική.

Η καλλιτεχνική συνάντηση των δύο δημιουργών, που ξεκίνησε στη Σερβία και ενισχύθηκε στην Ελλάδα, εξελίσσεται σε μια συνεργασία με ξεχωριστή χημεία και ουσιαστικό καλλιτεχνικό βάθος. Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στηρίζει από την πρώτη στιγμή έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ενώ ο Akylas ανταποδίδει με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένταση.

Ο ήχος των Βαλκανίων στη νέα διασκευή δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, είναι ταυτότητα. Μια ανάσα που κουβαλά ιστορίες. Στο «Ferto vić» η χαρά συνυπάρχει με τη νοσταλγία και ο πόνος μετατρέπεται σε γιορτή. Οι ανισόχρονοι ρυθμοί, χαρακτηριστικοί της βαλκανικής μουσικής, αντικατοπτρίζουν τον παλμό της ζωής.

Πηγή: ertnewsgr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

