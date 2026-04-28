Συναγερμός στην Αθήνα: 89χρονος ρακοσυλλέκτης πυροβόλησε σήμερα 5 άτομα στο κέντρο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η ένοπλη αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στις 10.30 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, καθώς ο 89χρονος δράστης, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, πραγματοποίησε και δεύτερη επίθεση πριν από λίγο στο κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, με τρεις ακόμα τραυματίες.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στο ισόγειο του Εφετείου και πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά.

Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος, ο οποίος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό.

Ο 89χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Ν. Κεραμέως : Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημειώνει σε μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Συγκεκριμένα, η υπουργός σημειώνει: «Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ.»

Επικοινωνία Ν Κεραμέως με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ: «Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας»

Επικοινωνία είχε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

"Μίλησα, πριν από λίγο, με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ