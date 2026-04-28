Μείον 48% εργατικά ατυχήματα το 2014 – 2025, είπε ο Μουσιούττας στο «Άναμμα της Λαμπάδας»

Η διαχρονική συνεργασία κοινωνικών εταίρων και πολιτείας έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, με τον δείκτη εργατικών ατυχημάτων να έχει μειωθεί κατά περίπου 48% την περίοδο 2014 – 2025, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, σε χαιρετισμό στην σημερινή εκδήλωση της ΣΕΚ «Άναμμα της Λαμπάδας», με την ευκαιρία της φετινής παγκόσμιας ημέρας εις μνήμην των θυμάτων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

«Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να συμβαίνουν εργατικά αδικήματα και οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την υλοποίηση του οράματος ‘Vision 0’, για μηδενικά θανατηφόρα αδικήματα», είπε ο κ. Μουσιούττας, ο οποίος εξέφρασε την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειές κοινωνικών εταίρων και πολιτείας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων αλλά και για ένα υγιές ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον.

«Η σημερινή εκδήλωση της ΣΕΚ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και στην απόδοση τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους λόγω εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας, στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία,

Ανέφερε ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα ερέθισμα για βαθύ προβληματισμό για τους στόχους που δεν επιτεύχθηκαν και τις ζωές που χάθηκαν», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, «λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κινδύνους, που επιφέρει η τεχνολογική πρόοδος, η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές μεταβολές, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα».

Ανέφερε ότι η φετινή παγκόσμια ημέρα είναι αφιερωμένη στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

«Παράγοντες, όπως ο φόρτος εργασίας, η σαφήνεια των ρόλων, η αυτονομία και οι δίκαιες διαδικασίες επηρεάζουν σημαντικά την ευημερία των εργαζομένων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, βία και η παρενόχληση στον εργασιακό χώρο αποτελεί αναμφισβήτητα σοβαρό πρόβλημα, αναγνωρισμένος κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια, που εντάσσεται στους ψυχοκοινωνικής φύσεως εργασιακούς κινδύνους και επηρεάζει τη σωματική και ψυχολογική ευημερία, των εργαζομένων».

Επικαλούμενος ευρωπαϊκή έρευνα του 2024, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, ενώ έξι στους δέκα εργαζόμενους διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για το θέμα.

«Αυτό καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη συντονισμένης δράσης από κοινωνικούς εταίρους και πολιτεία ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες για ένα υγιές ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Μουσιούττας απέτισε φόρο τιμής στα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

«Χρέος όλων μας είναι να μεριμνήσουμε ώστε κάθε εργαζόμενος να επιστρέφει στο σπίτι του, στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του υγιείς και αρτιμελής», κατέληξε.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε ότι «καλούμαστε και φέτος αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών ως μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας ευαισθητοποίησης αλλά και περαιτέρω ενεργοποίησης των κοινωνικών εταίρων σε μία να περιορίσουμε και αν είναι εφικτό να εξαλείψουμε τα εργατικά ατυχήματα σε μία περίοδο που τα πάντα κινούνται γύρω μας με έντονους ρυθμούς και τα πάντα αλλάζουν».

Ανέφερε ότι φέτος δίνουμε έμφαση στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα απασχόλησης, στην υγεία των εργαζομένων, έτσι ώστε να αναδείξουμε το γεγονός ότι η ίδια η αγορά εργασίας αλλάζει με ένα τρόπο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολλούς άλλους παράγοντες που ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια να ήταν υποβαθμισμένοι.

Η ένταση της εργασίας, όπως είπε, «η ασάφεια, η αβεβαιότητα που δημιουργείται στην αγορά εργασίας, η περαιτέρω επιβάρυνση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των εργαζομένων, η αβεβαιότητα, η οποία επικρατεί σε μεγάλο βαθμό στην αγορά εργασίας και παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν έναν επιπρόσθετο επιβαρυντικό περιβάλλον σε σχέση με την ψηφιοποίηση, τη ρομποποίηση, την διαφοροποίηση της ίδιας της φιλοσοφίας της αγοράς εργασίας».

Επιπλέον, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι «οφείλουμε να είμαστε ακόμη πιο στοχευμένοι ως κοινωνικοί εταίροι στις δικλείδες ασφαλείας που δημιουργούμε, έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν αρνητικά και στην ποιότητα της εργασίας και στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων».

Είπε ακόμη με συγκεκριμένες παραμέτρου που τίθενται στις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες μέσα από την επέκταση που θα πετύχουμε θα δημιουργήσουν ακόμη καλύτερες συνθήκες απασχόλησης και ποιότητας στην εργασία.

«Είναι σημαντικό επίσης να προωθήσουμε με πολύ στοχευμένο τρόπο τη ρύθμιση αλλά και τις δομές, τις διαδικασίες, οι οποίες θα προβαίνουν σε αξιολόγηση των κινδύνων στην αγορά εργασίας», ανέφερε και πρόσθεσε πως πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε οι επιτροπές ασφάλειας και υγείας να εφαρμόζονται μα ακόμη πιο συγκεκριμένο, ουσιαστικό αλλά και καθολικό τρόπο.

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Εργασίας, ο κ. Μάτσας είπε ότι ένα θέμα που αναδεικνύεται κάθε χρόνο έχει να κάνει με το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο οποίο, αν και γίνεται εξαιρετική δουλειά, όπως είπε, "χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει με ακόμη μεγαλύτερη επάρκεια τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει στο νέο περιβάλλον εργασίας".

«Ο ρόλος μας, ως κοινωνικοί εταίροι δεν εξαντλείται μόνο στα αυστηρά ζητήματα που αφορούν την απασχόληση, τους όρους εργασίας και τους μισθούς αλλά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει τους εργαζομένους στην προσωπική τους ζωής και συνδέεται με την ασφάλεια και την υγεία τους», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ